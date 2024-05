Flappy Bird renaît sur Playdate : volez grâce à la manivelle !

Comme on peut s'y attendre, c'est très addictif, mais également frustrant. Est-ce là ce à quoi vous vous attendiez ?

Tl;dr Flappy Bird est de retour sur la console Playdate.

Une version plus difficile avec une commande à manivelle.

Disponible gratuitement sur itch.io.

Des clones comme Cranky Bird et Flappybalt existent aussi.

Le retour du phénomène : Flappy Bird

Cela avait été un bail depuis ma dernière pensée pour Flappy Bird, ce jeu devenu un phénomène culturel qui avait brièvement mis le monde en émoi il y a une décennie. Jusqu’à ce matin, quand j’ai découvert sur Reddit qu’un hommage à Flappy Bird était disponible pour la console Playdate. J’ai alors instantanément transféré le jeu sur mon appareil.

Une expérience de jeu redéfinie

Me voici donc à nouveau captivé par ce petit jeu rageant. Et cette fois, l’utilisation de la manivelle pour contrôler ce drôle d’oiseau rend l’expérience encore plus ardue. FlappyBird par Chibisuke est gratuit et disponible au téléchargement pour Playdate sur itch.io. Souhaitez-vous bonne chance… ou toutes mes excuses.

Principales caractéristiques du nouveau Flappy Bird

FlappyBird ressemble beaucoup au jeu original, mais en niveaux de gris. On peut jouer en utilisant le bouton haut sur la croix directionnelle, le bouton ‘A’ ou la manivelle pour guider l’oiseau entre les tuyaux. Personnellement, j’opte pour la manivelle pour le défi supplémentaire qu’elle ajoute.

Des alternatives qui exploitent la manivelle

Il existe d’autres jeux inspirés par Flappy Bird disponibles pour la Playdate, comme Cranky Bird et Flappybalt. Cependant, la version de FlappyBird de Chibisuke est un clone direct du célèbre jeu de Dong Nguyen.

C’est définitivement une manière de faire monter l’adrénaline un dimanche après-midi. Mais s’il vous plaît, ne me demandez pas mon meilleur score, je… préfère ne pas en parler.