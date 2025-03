Firefly réussit un exploit spatial avec l’alunissage parfait de Blue Ghost

L’exploration lunaire franchit une nouvelle étape : la sonde Blue Ghost de Firefly Aerospace s’est posée sans encombre, ouvrant la voie à d’autres missions privées.

Tl;dr Firefly Aerospace a réussi son premier alunissage avec la sonde Blue Ghost, qui s’est posée en douceur sur Mare Crisium.

La mission de 14 jours, financée par la NASA, étudiera le sol lunaire et testera des technologies pour les futures explorations.

Ce succès confirme le rôle clé des entreprises privées dans la conquête spatiale et intensifie la course internationale vers la Lune.

Un succès pour Firefly Aerospace

Ces dernières heures, la sonde Blue Ghost a atterri en douceur sur la Lune, près de Mare Crisium, une vaste plaine lunaire. Pesant la taille d’une voiture compacte, elle transportait dix instruments scientifiques pour une mission de deux semaines. L’atterrissage a été confirmé par Will Coogan, ingénieur en chef, déclenchant des acclamations dans la salle de contrôle de Firefly, à Austin, Texas. Avec cet exploit, Firefly devient la deuxième entreprise privée à réussir un alunissage, après Intuitive Machines, mais revendique être la première à réussir un atterrissage totalement maîtrisé. Contrairement au précédent alunissage d’Odysseus, son concurrent, qui s’était posé de manière instable, Blue Ghost a atterri en parfait état, permettant à tous ses instruments de fonctionner normalement.

Un nouvel acteur dans la course à la Lune

Blue Ghost a parcouru environ 2,8 millions de kilomètres en un mois et demi avant d’atteindre la Lune. Elle avait été lancée depuis la base de la NASA en Floride à bord d’une fusée SpaceX le 8 janvier 2025. Cette mission s’inscrit dans un contexte de forte compétition spatiale. Les États-Unis et la Chine multiplient leurs efforts pour envoyer des astronautes sur la Lune d’ici la fin de la décennie, tandis que des pays comme l’Inde et le Japon investissent dans leurs propres programmes lunaires. Le Japon, via l’entreprise ispace, et Intuitive Machines avec sa deuxième mission lunaire, participent également à cette course. Ces initiatives visent à établir des bases lunaires et à exploiter les ressources locales, comme l’eau sous forme de glace, qui pourrait servir à la production de carburant spatial.

Une mission scientifique de 14 jours

Grâce à ses trois panneaux solaires, Blue Ghost alimentera ses instruments de recherche pendant 14 jours terrestres, soit la durée d’un jour lunaire. Parmi les expériences embarquées, deux instruments de Honeybee Robotics étudieront la composition du sol et les températures du sous-sol lunaire. La NASA a également placé une caméra stéréo pour analyser les poussières soulevées par l’atterrissage, afin d’anticiper les défis des futures missions lunaires habitées. Ces études sont essentielles pour limiter les risques d’abrasion des équipements et améliorer la conception des futurs atterrisseurs lunaires. Une fois la nuit lunaire tombée, avec des températures extrêmes de -173°C, la sonde cessera de fonctionner. Toutefois, les données recueillies contribueront à mieux comprendre l’environnement lunaire et préparer les missions habitées de la NASA dans le cadre du programme Artemis.

Vers un marché spatial privé florissant

Firefly a obtenu un contrat de 101 millions de dollars avec la NASA dans le cadre du programme CLPS, visant à développer un marché lunaire commercial. L’agence américaine espère ainsi réduire les coûts et accélérer le rythme des missions vers la Lune. D’autres pays suivent ce modèle, comme l’Inde et l’Europe, qui financent des startups spécialisées dans le spatial. Ce succès survient dans un climat d’incertitude pour l’industrie spatiale américaine, alors que l’administration Trump envisage une priorité donnée à Mars. Malgré cela, la NASA affirme que la Lune reste un objectif stratégique clé pour les États-Unis. La mission Blue Ghost démontre que des entreprises privées peuvent jouer un rôle central dans cette ambition, en fournissant des services de transport et de recherche à moindre coût. Cette avancée marque une étape clé vers l’installation durable de l’humanité sur la Lune et au-delà.