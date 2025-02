Mars : les traces d’une mer ancienne confirment son passé aquatique

Grâce aux données du rover chinois Zhurong, les scientifiques ont identifié des formations géologiques qui pourraient être les vestiges d’anciennes plages martiennes.

Tl;dr Des chercheurs ont découvert des traces d’anciennes plages martiennes grâce aux analyses du rover Zhurong, renforçant l’hypothèse d’un océan passé.

Les structures observées suggèrent la présence de marées et de vagues, indiquant un environnement aquatique actif sur une longue période.

Cette découverte ouvre de nouvelles perspectives pour la recherche de vie sur Mars, les plages étant des milieux propices à son apparition.

Des plages enfouies sous la surface martienne

Grâce aux analyses du rover chinois Zhurong, les scientifiques ont détecté des structures souterraines ressemblant à d’anciennes plages. Situé dans la région d’Utopia Planitia, l’engin a utilisé un radar pour sonder le sol martien. Les données révèlent des formations inclinées similaires aux plages terrestres, suggérant l’existence passée d’un littoral. Cette découverte renforce l’hypothèse selon laquelle un vaste océan couvrait autrefois les plaines du nord de Mars. La présence d’un littoral signifie également que Mars a dû connaître un climat et une atmosphère plus favorables à l’eau liquide. Ces résultats s’ajoutent aux précédentes preuves de l’existence d’anciennes rivières et lacs martiens.

Des preuves d’un environnement dynamique

Les chercheurs ont observé que cette plage martienne s’était déplacée au fil du temps, avançant d’au moins 1,3 km vers le nord. De telles modifications impliquent la présence de marées et de vagues, signes d’un environnement aquatique actif. De plus, un fleuve devait alimenter cet océan en sédiments. Ces éléments confirment que Mars a connu une période où l’eau était abondante, ce qui pourrait avoir favorisé des conditions propices à la vie. L’étude des sédiments suggère que ces plages ont existé pendant une longue période, et non de façon éphémère. Cela implique que l’eau liquide a perduré suffisamment longtemps pour jouer un rôle clé dans l’évolution géologique de la planète.

Une structure unique sur Mars

Bien que d’autres phénomènes comme le volcanisme ou le vent puissent former des structures inclinées, les chercheurs excluent ces explications. L’orientation et la forme des sédiments ne correspondent ni aux dunes, ni aux dépôts fluviaux, ni aux coulées de lave. Cette plage fossilisée apparaît donc comme une formation unique sur Mars, renforçant l’idée que la planète rouge a un passé plus aquatique qu’on ne le pensait. Son emplacement dans les plaines du nord pourrait confirmer l’existence d’un océan couvrant une large partie de l’hémisphère nord martien. Cette découverte relance ainsi le débat scientifique sur l’histoire climatique et hydrologique de la planète.

Un espoir pour la recherche de la vie

Les plages sont des zones de transition entre l’eau, l’air et la terre, des milieux où la vie est apparue sur Terre. Si Mars a connu un environnement similaire, il est possible que la vie y ait existé. Cette découverte encourage les scientifiques à envoyer de futures missions explorer ces rivages disparus à la recherche de traces biologiques. En analysant les sédiments et les éventuelles empreintes chimiques, il serait possible de mieux comprendre l’histoire biologique de Mars. Même si ces plages martiennes étaient froides et inhospitalières, elles restent un sujet d’étude fascinant, nourrissant l’imagination des chercheurs. Mars continue ainsi de révéler ses secrets, et chaque nouvelle découverte nous rapproche un peu plus de la compréhension de son passé.