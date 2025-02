La NASA prépare une mission révolutionnaire pour étudier le vent solaire

Quatre satellites développés avec l'aide du Royaume-Uni seront envoyés dans l'espace pour explorer le vent solaire et ses effets sur l'héliosphère.

Tl;dr La NASA lance une mission pour explorer la couronne solaire et comprendre le vent solaire.

Des satellites conçus par des experts britanniques réaliseront des cartes 3D de l’atmosphère solaire.

Cette mission permettra de mieux prédire les perturbations solaires qui peuvent affecter la technologie sur Terre.

Une mission innovante pour observer la couronne solaire

La NASA s’apprête à lancer une mission ambitieuse qui visera à étudier la couronne solaire, l’atmosphère externe du Soleil. L’objectif principal est de comprendre comment la masse et l’énergie de cette zone se transforment en vent solaire. Ce phénomène, bien que généralement inoffensif, peut entraîner des perturbations sur Terre, notamment sur les systèmes GPS et les réseaux électriques. Quatre petits satellites, de la taille d’une valise, seront utilisés pour créer des cartes en 3D de la couronne solaire. Ces appareils ont été en partie développés par RAL Space, une organisation britannique basée à Harwell, Oxfordshire.

Les impacts du vent solaire sur la Terre

Le vent solaire est un flux de particules émises par le Soleil qui se propagent à travers le système solaire. Dans des conditions normales, ce vent ne cause pas de dommages directs à la Terre, mais il est responsable de phénomènes comme les aurores boréales et australes. Cependant, lors de tempêtes solaires sévères, ce vent peut perturber les systèmes technologiques sur Terre, affectant les communications mondiales, la navigation par satellite, et même les réseaux électriques. L’étude de ce phénomène est donc cruciale pour anticiper ses impacts et améliorer les prévisions de la météo spatiale.

Des caméras de pointe pour étudier le vent solaire

La mission de la NASA, baptisée PUNCH (Polarimeter to Unify the Corona and Heliosphere), comprendra quatre satellites équipés de caméras développées par RAL Space. Ces caméras auront pour mission de capturer des images inédites de la couronne solaire et du vent solaire. Les images permettront aux scientifiques de mieux comprendre comment le vent solaire évolue lorsqu’il s’étend depuis la couronne du Soleil jusque dans l’héliosphère, une vaste bulle magnétique qui entoure notre étoile. Cette analyse contribuera à élargir les connaissances sur l’une des régions les moins explorées de l’espace.

Une collaboration internationale pour des avancées scientifiques

Le projet PUNCH est le fruit d’une collaboration étroite entre des équipes américaines et britanniques. Dr Jackie Davies, de RAL Space, se réjouit de cette coopération et souligne l’importance de cette mission dans le cadre des recherches sur le vent solaire. Elle fait remarquer que cette mission s’inscrit dans la longue tradition de RAL Space en matière de développement d’instruments de mesure pour l’imagerie solaire. Les scientifiques de l’agence spatiale britannique attendent avec impatience les résultats de cette mission, qui devraient fournir des données inédites et aider à mieux comprendre l’héliosphère, une zone cruciale pour l’étude de l’espace proche du Soleil.