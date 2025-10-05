Fire TV 2025 : plus de puissance, d’IA et de streaming sur grand écran

Amazon enrichit sa gamme Fire TV avec de nouveaux modèles, dont le Fire TV 4K Select doté de la fonction Alexa+. Les utilisateurs peuvent désormais accéder directement à une scène précise de leur film préféré grâce à la commande vocale.

Tl;dr Amazon a présenté sa nouvelle génération de téléviseurs Fire TV, dont l’Omni QLED Series avec Mini-LED et processeur amélioré pour plus de luminosité et de réactivité.

La marque renouvelle aussi les gammes 2-Series et 4-Series, et lance le dongle Fire TV 4K Select avec le système Vega pour le streaming et le cloud gaming.

Alexa+ est désormais intégré sur tous les appareils, offrant des recherches plus précises, des interactions enrichies et une meilleure gestion de la domotique.

Un renouveau technologique pour la gamme Fire TV

Rien n’est laissé au hasard chez Amazon, qui vient de lever le voile sur sa nouvelle génération de téléviseurs connectés lors de son événement d’automne. Parmi les annonces majeures, l’arrivée du Fire TV Omni QLED Series retient l’attention, avec des ambitions affichées : accélérer sensiblement les performances et proposer une image plus lumineuse grâce à un nouveau processeur et à la technologie Mini-LED. Selon Amazon, ces modèles bénéficient d’une réactivité supérieure de 40 % et d’une luminosité accrue de 60% – des chiffres prometteurs qu’il conviendra toutefois de vérifier en situation réelle.

Les amateurs de home cinéma auront le choix entre cinq tailles, allant de 50 à 75 pouces. Outre cet étendard, la marque renouvelle ses gammes 2-Series et 4-Series, aux formats compris entre 34 et 55 pouces. Ces modèles profitent aussi d’une amélioration notable, notamment par l’intégration d’un nouveau processeur quad-core qui optimiserait la navigation jusqu’à 30%. Les cadres ultra-fins renforcent quant à eux l’immersion devant l’écran.

Nouveaux appareils et technologies embarquées

Outre les téléviseurs, le géant américain s’attaque frontalement à la concurrence sur le terrain des dongles multimédias. Avec le lancement du Fire TV 4K Select, proposé à seulement 40 dollars, Amazon introduit le système d’exploitation Vega, censé offrir une expérience utilisateur plus fluide que jamais. Ce dispositif compact donne accès non seulement aux principaux services de streaming mais aussi au cloud gaming, intégrant des plateformes comme Luna ou Xbox Game Pass – un atout indéniable pour les passionnés.

Pour clarifier l’offre actuelle, voici les tarifs annoncés :

Omni QLED Series : à partir de 479 dollars.

à partir de 479 dollars. 2-Series et 4-Series : dès 159 dollars.

dès 159 dollars. Fire TV 4K Select : lancé à 40 dollars.

Les précommandes sont ouvertes immédiatement sur le site d’Amazon, avec des livraisons prévues courant octobre.

L’expérience Alexa+ gagne en profondeur

Mais ce n’est pas tout. L’intelligence artificielle maison se fait une place grandissante dans cette nouvelle génération. L’assistant vocal Alexa+, désormais intégré à tous les nouveaux appareils Fire TV, promet des interactions enrichies : il devient possible d’effectuer des recherches précises parmi les contenus Prime Video, de demander des scores sportifs en direct ou encore d’obtenir instantanément le flux vidéo d’une caméra connectée.

Une dimension conversationnelle se profile : interroger Alexa+ sur une série précise ou obtenir des informations ciblées sur un acteur devient naturel. La gestion des fonctionnalités domotiques s’en trouve elle aussi facilitée.

Au final, cette vague de nouveautés traduit la volonté affichée d’Amazon : rendre son écosystème toujours plus cohérent et attractif face à des rivaux tels que Roku, tout en repoussant les limites de l’expérience utilisateur sur grand écran.