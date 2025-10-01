Ring dévoile une sonnette 4K dotée d’Alexa+, de l’IA pour l’accueil et d’une fonction « Recherche d’animaux »

Ring lance une nouvelle sonnette vidéo capable de filmer en 4K, intégrant Alexa et des messages d’accueil automatiques grâce à l’intelligence artificielle. Parmi les nouveautés figure aussi une fonction de recherche dédiée aux animaux domestiques, baptisée Search Party.

Tl;dr Nouvelles caméras Ring 2K et 4K avec IA lancées.

Fonctions Alexa+ et Search Party pour la sécurité connectée.

Disponibles en précommande, fonctionnalités IA déployées fin 2024.

Amazon muscle sa gamme de sécurité domestique avec Ring Retinal

Dans l’univers toujours mouvant de la maison connectée, la dernière salve d’annonces d’Amazon mérite qu’on s’y attarde. C’est à l’occasion de son évènement automnal dédié au matériel et aux services que le géant a levé le voile sur une nouvelle série de dispositifs signés Ring. En tête d’affiche, des caméras dopées à la technologie Retinal Vision, qui ambitionnent de repousser les limites en matière de surveillance résidentielle.

L’intelligence artificielle au service du quotidien

Avec ces nouveautés, la promesse n’est pas seulement une image plus nette : la résolution grimpe désormais jusqu’à la 4K, offrant des détails d’une précision inédite. Mais l’essentiel est ailleurs : chaque étape du traitement visuel bénéficie d’un réglage par IA avancée. Zoom x10, performance accrue en basse lumière… L’objectif, selon Ring, est clair : identifier personnes ou animaux avec un réalisme saisissant si un incident survient.

Côté fonctionnalités, difficile d’ignorer l’arrivée des « Alexa+ greetings ». Cette option transforme littéralement Alexa en majordome virtuel : lors d’une visite impromptue (vendeur ambulant ou voisin curieux), l’assistant dialogue pour vous, filtre les sollicitations et vous tient informé en temps réel. On retrouve également « Familiar Faces », qui permet de reconnaître vos proches pour limiter les notifications superflues.

Enfin, la fonction « Search Party » fait son apparition. Destinée à retrouver les chiens perdus via l’application Ring, elle mobilise le réseau de caméras extérieures et recourt à l’intelligence artificielle pour détecter l’animal disparu dans le voisinage.

Nouveaux modèles et positionnement tarifaire

L’offre s’étoffe avec plusieurs références :

Wired Doorbell Pro , Spotlight Cam Pro , Floodlight Cam Pro , et Outdoor Cam Pro , toutes équipées du nouveau module vidéo 4K ;

, , , et , toutes équipées du nouveau module vidéo 4K ; Indoor Cam Plus et Wired Doorbell Plus, qui intègrent quant à elles la technologie Retinal 2K.

Côté prix, il faudra compter par exemple 249,99 dollars pour le Wired Doorbell Pro ou encore 199,99 dollars pour l’Outdoor Cam Pro (version standard). La fourchette grimpe à près de 500 dollars sur le haut de gamme. Tous ces produits sont déjà proposés en précommande.

Lancement progressif des fonctions IA et perspectives

Quelques précisions tout de même : si les appareils sont disponibles dès aujourd’hui, certaines innovations — dont Search Party ou Alexa+ Greetings — seront activées ultérieurement, entre novembre et décembre prochains. Une stratégie qui traduit sans doute la volonté d’Amazon d’imposer durablement sa marque dans le secteur très disputé de la sécurité intelligente, où qualité d’image rime désormais avec intelligence embarquée.