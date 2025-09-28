Amazon préparerait l’abandon d’Android sur ses Fire TV au profit de Vega OS

Avec Vega OS, Amazon rêve d’un écosystème plus autonome face à Google.

Tl;dr Vega OS pourrait débarquer en 2025 pour remplacer progressivement Android sur Fire TV.

La transition resterait limitée aux nouveaux appareils, avec une cohabitation prévue pour les modèles existants.

Le succès dépendra surtout de la capacité d’Amazon à rallier les développeurs à sa plateforme.

Un virage stratégique pour Amazon et ses appareils connectés

À l’approche de l’événement annuel Devices & Services, organisé par Amazon le 30 septembre 2025 à New York, la rumeur enfle : le géant américain de l’e-commerce s’apprêterait à introduire un tout nouveau système d’exploitation, baptisé Vega OS, destiné à ses appareils Fire TV. D’après des informations recueillies par The Verge, ce nouvel OS, construit sur une base Linux, pourrait faire ses débuts publics dès l’an prochain.

Vega OS, la fin programmée d’Android sur Fire TV ?

Ces spéculations prennent racine dans la découverte d’une offre d’emploi modifiée depuis, qui confirmait à demi-mot non seulement l’existence de Vega OS, mais aussi une fenêtre de lancement courant 2025. L’annonce indiquait notamment : « L’équipe Prime Video Fire TV recherche un responsable en ingénierie qui contribuera à la création d’un produit Vega OS destiné à séduire les clients du monde entier. Avec le lancement de l’application prévu en 2025, vous aurez l’opportunité de façonner l’avenir de ce produit ainsi que la culture de l’équipe ». Interrogé sur cette fuite, Amazon s’est refusé à tout commentaire, renforçant ainsi le mystère.

Depuis plusieurs années déjà, le groupe cherche à s’émanciper d’Android. Plusieurs rapports évoquaient des tests internes de ce nouvel OS sur les clés de streaming Fire TV, mais aussi sur certains modèles d’Echo Show. La volonté affichée : réduire la dépendance vis-à-vis du système de Google.

Nouveaux horizons… et quelques hésitations en interne ?

Pourtant, tout n’est pas si simple. Selon des sources concordantes, seuls les futurs appareils intègreraient ce fameux système ; les modèles existants continueraient provisoirement d’utiliser le fork Android actuel (FireOS). Par ailleurs, il serait permis aux fabricants partenaires de commercialiser encore quelques téléviseurs sous Android. Une transition donc progressive – probablement dictée par la difficulté à convaincre les développeurs tiers de s’investir sur une nouvelle plateforme.

D’ailleurs, selon le média LowPass, susciter l’engouement autour de Vega OS représenterait un défi pour Amazon, peu disposés à multiplier les environnements applicatifs côté éditeurs.

Lancement discret ou révolution annoncée ?

Si l’événement new-yorkais s’annonce plutôt sobre cette année, l’introduction potentielle de ce nouvel environnement pourrait bien marquer un tournant décisif. On peut s’attendre à ce que seules certaines gammes – notamment parmi les tablettes plus accessibles – adoptent rapidement ce système maison tandis que la gamme premium continuerait d’embrasser pleinement Android.

Reste maintenant à voir si ce pari technique permettra effectivement à Amazon de gagner en autonomie et en attractivité auprès du grand public… et des développeurs.