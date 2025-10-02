Amazon enrichit sa gamme Kindle Scribe avec couleur, noir et blanc et version économique

La gamme Kindle Scribe d'Amazon se décline désormais en trois versions, chacune adaptée à un usage spécifique.

Tl;dr Amazon présente le Kindle Scribe Colorsoft avec écran couleur et design plus fin pour une expérience visuelle immersive.

Le Kindle Scribe 3 conserve le noir et blanc traditionnel avec des performances optimisées pour la prise de notes et la lecture.

Un modèle sans éclairage frontal, plus abordable, sera disponible début 2025 pour les utilisateurs recherchant une option plus économique.

Un virage coloré pour la gamme Kindle Scribe

À New York, lors d’un événement mené par Panos Panay, Amazon a dévoilé ce qui pourrait bien représenter un tournant dans sa stratégie de liseuses électroniques. Le nouveau Kindle Scribe Colorsoft, version revisitée du célèbre appareil lancé en 2022, fait son entrée avec un atout de taille : un écran couleur. Une évolution qui vise clairement les amateurs de bandes dessinées et tous ceux pour qui l’expérience visuelle compte.

Le design s’allège : l’appareil affiche désormais seulement 5,4 mm d’épaisseur pour 400 g, tout en agrandissant sa dalle à 11 pouces (contre 10,2 auparavant). Les premières impressions laissent entrevoir une sensation d’écriture proche du papier, grâce à une latence du stylet annoncée à 12 millisecondes sur son écran en verre texturé.

Des performances musclées et des prix en hausse

Sous le capot, le Kindle Scribe Colorsoft embarque une puce personnalisée et une mémoire optimisée, promettant des interactions jusqu’à 40% plus rapides — que ce soit pour tourner les pages ou prendre des notes manuscrites. À côté de cette version colorée, le nouveau Kindle Scribe 3 demeure proposé en noir et blanc.

Côté autonomie, Amazon évoque sobrement « des semaines d’utilisation » pour le modèle Colorsoft, sans donner davantage de détails pour l’instant. Quant à la tarification, elle grimpe significativement : il faudra débourser 629,99 dollars pour la nouveauté colorée, contre 499,99 dollars pour le Scribe 3 traditionnel. Un modèle sans éclairage frontal est également prévu début 2025 à partir de 429,99 dollars. Pour les plus pragmatiques, sachez qu’Amazon propose actuellement une réduction de 100 dollars sur le Scribe originel avant le Prime Day.

L’intelligence artificielle s’invite sur Kindle

Difficile aujourd’hui d’imaginer un lancement technologique sans évoquer l’IA. Le nouveau Kindle ne fait pas exception : de multiples fonctionnalités dopées à l’intelligence artificielle font leur apparition afin d’améliorer la productivité et l’organisation :

Saisie rapide de notes via une page d’accueil repensée ;

Moteur de recherche intelligent avec résumés générés automatiquement ;

Soutien aux services cloud tels que Google Drive, Microsoft OneDrive, ou encore export vers OneNote.

À cela s’ajoutent des outils créatifs : stylos et surligneurs disponibles en plusieurs couleurs ainsi qu’un outil d’ombrage pensé pour les artistes et designers numériques. On notera également la possibilité future d’envoyer ses notes à Alexa+ afin d’interagir vocalement avec ses contenus.

Bientôt ailleurs dans le monde ?

Pour l’heure, ces nouveaux modèles restent réservés au marché américain. Selon Amazon toutefois, ils devraient rejoindre les rayons britanniques et allemands courant 2026. En attendant une expansion mondiale – et probablement une démocratisation tarifaire – les utilisateurs impatients devront donc patienter ou surveiller les promotions ponctuelles du géant américain.

Ainsi se dessine un Kindle nouvelle génération : plus ouvert, plus créatif et plus intelligent… mais aussi plus cher que jamais.