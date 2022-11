Fin de collaboration pour 4 400 contractuels chez Twitter, en plus des licenciements massifs

Twitter se sépare d'environ 4 400 contractuels. Décidément, rien ne va plus chez l'oiseau bleu.

Après avoir mis à pied 50 % des salariés de l’entreprise, Elon Musk a s’est intéressé aux contractuels de Twitter. Selon plusieurs rapports, notamment de Casey Newton de Platformer et Axios, la plateforem aurait commencé à réduire drastiquement leur nombre ce week-end. Après une période d’incertitude concernant l’envergure de ces ruptures de contrat, Casey Newton évalue ce chiffre à environ 4 400 individus. Cette initiative devrait impacter considérablement la capacité de Twitter à modérer le contenu et à garder sa plateforme opérationnelle.

Twitter semble par ailleurs avoir fait les choses sans le moindre respect, sans aucun avertissement envers celles et ceux qui ont perdu leur emploi ce week-end. Nombre d’entre eux ont découvert qu’ils ne travaillaient plus pour l’entreprise en constatant qu’ils n’avaient plus accès aux systèmes internes de Twitter. “L’un de mes contractuels s’est fait désactiver sans information préalable alors qu’il était en train de procéder à des modifications critiques dans nos processus de sécurité envers les enfants”, expliquait un manager sur le Slack de l’entreprise, selon Casey Newton. D’autres l’ont appris des lisant des rapports sur les licenciements. Certains salariés s’inquiètent désormais de ne pas être payés pour leurs deux dernières semaines de travail. Suite aux licenciements du 4 novembre, nombre de contractuels se sont retrouvés affectés dans des équipes sans mission à plein temps, impossibles donc de poursuivre dans de bonnes conditions.

Twitter n’a pas souhaité répondre aux sollicitations de Engadget sur le sujet. L’entreprise aurait d’ailleurs coupé tout son département communication pendant cette récente réorganisation massive.

Ces ruptures de contrats surviennent après une nouvelle semaine pour le moins ajoutée chez Twitter. Ce mercredi, l’entreprise avait commencé à déployer son abonnement Twitter Blue avec la vérification pour le suspendre moins de deux jours plus tard, victime d’un déchaînement des trolls. Elon Musk aurait par ailleurs déclaré aux employés que Twitter perdait tellement d’argent que la faillite n’était “pas totalement hors de question”.

Getting word that a large number of number of Twitter contractors were just laid off this afternoon with no notice, both in the US and abroad. Functions affected appear to include content moderation, real estate, and marketing, among others

— Casey Newton (@CaseyNewton) November 13, 2022