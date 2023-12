Ferrari : entre course effrénée et drame poignant

Sous ses plaisirs de surface, Ferrari a beaucoup à offrir, couronnant de manière appropriée une année cinématographique très satisfaisante pour les adultes.

Tl;dr Ferrari est un biopic dramatique sur Enzo Ferrari.

Le film Ferrari explore la vie personnelle et professionnelle d’Enzo en 1957.

Le thème du double est omniprésent dans le film.

Le film sortira aux États-Unis le 25 décembre prochain.

Enzo Ferrari à l’écran

Ferrari, le biopic dramatisé sur Enzo Ferrari, nous dévoile la vie de ce dernier lors de l’été 1957, une période cruciale tant sur le plan personnel que professionnel. Réalisé par Michael Mann et écrit par Troy Kennedy Martin, le film met en scène Adam Driver dans le rôle d’Enzo Ferrari, aux côtés de Penélope Cruz, Shailene Woodley et Gabriel Leone.

Le double dans Ferrari

Le thème du double est au cœur de ce film. Enzo Ferrari est partagé entre deux familles, deux partenariats et deux fils. Le film se situe à la croisée de deux genres : le drame biographique et le thriller sportif. Ainsi, les contrastes et les doubles sont omniprésents, comme le montrent les deux tombes de Dino, le fils d’Enzo, et son frère disparu lors de la Première Guerre mondiale.

Un film Ferrari riche en émotions

Ferrari est un film qui va au-delà du divertissement. Il invite le spectateur à une réflexion profonde sur les contradictions de la vie. Les performances d’Adam Driver et de Penélope Cruz sont basées sur ce principe. Enzo est un personnage direct et méthodique, une figure d’autorité inébranlable, tandis que Laura, jouée par Cruz, est émotive, imprévisible et stratégiquement astucieuse.

La sortie du film Ferrari

Ferrari sortira au cinéma le 25 décembre prochain. Le film réalisé par Michael Mann, d’une durée de 130 minutes, est classé “R” pour certaines images violentes et graphiques, du contenu sexuel et des mots grossiers.