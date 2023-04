FC Futures, le programme d’EA Sports pour investir dans le football

EA Sports vise à développer le football communautaire à l'échelle mondiale dans le but de faire grandir le sport pour tous avec l'aide d'un investissement de dix millions de dollars sur trois ans.

En partenariat avec The Football Foundation, FC Futures créera une liste publique de plans d’entraînement, en cinq langues différentes, à destination des jeunes joueurs et des entraîneurs pour qu’ils puissent les visualiser et s’en servir pour leur entrainements, offrira un accès au football à la communauté locale en soutenant la création et la réfection de terrains dans un programme facilité et diffusé à travers des associations, des fédérations et des ligues, et enfin investira dans des accessoires d’entraînement au niveau local pour offrir des équipements de football, tels que des ballons, des chasubles, des cônes et autres accessoires.

Introducing #EASPORTSFC FUTURES, our global plan to grow the world's game through investment in community football. It all starts here, at Turnham Academy in London, delivered alongside @FootballFoundtn and @IanWright0. Find out more: https://t.co/w1dtuLbNNR pic.twitter.com/cJfLlU8zHj — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) April 11, 2023

David Jackson, vice-président de la marque EA Sports FC, a déclaré :

EA Sports FC est un symbole pour le futur positif du football et ce futur sera bâti en offrant à des jeunes les accès et les outils nécessaires pour pouvoir poursuivre leurs rêves. Nous sommes impatients de nous associer à des associations sportives et des icônes à travers le monde pour inspirer la prochaine génération de jeunes fans de football et faire grandir leur amour de ce sport.

En plus de lancer son programme FC Futures en le rattachant à EA Sports FC, la filiale EA Sports du géant américain Electronic Arts annonce un partenariat avec l’UEFA pour soutenir davantage le football de proximité. Frank K. Ludolph, responsable du développement technique au sein de l’UEFA, a d’ailleurs expliqué :

Nous sommes excités de nous associer avec EA Sports et leur programme FC Futures. A travers notre équipe d’experts en formation technique de l’UEFA, nous allons travailler main dans la main avec notre partenaire de longue durée, EA Sports, pour faire grandir notre soutien du football local. Ce partenariat est une opportunité excitante pour le programme UEFA Grassroots d’offrir un accès innovant à des plans d’entraînements modernes et personnalisés pour le bénéfice de la prochaine génération de joueurs et leurs fans.