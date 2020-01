Fatigue oculaire : une étude pointe du doigt nos comportements à risque

Les personnes passant plus de 10 heures devant un écran présentent un haut risque de fatigue oculaire, et 50% des participants à l'étude présentaient un risque, même faible.

Nous passons de plus en plus d’heures de nos écrans, nos loisirs comme notre temps de travail pouvant se passer sur un ordinateur — sans parler du temps consacré à la télévision à un moment où les services de streaming et vidéos à la demande se multiplient et se battent pour captiver notre attention et notre temps libre. Même dans nos poches se nichent systématiquement un écran, bien qu’il soit de plus petite taille. Pour palier à l’agressivité lumineuse en basse luminosité, de nombreux acteurs de la tech ont décidé de décliner leurs applications en mode sombre, tandis qu’Apple et Google ont rendu leur système d’exploitation mobile compatible avec cette tendance. Sur macOS, il existait bien avant la fonction NighShift, qui applique un filtre orangé de plus en plus prononcé à mesure que la soirée avance, l’application f.lux qui permettait de varier la température d’écran en fonction de sa localisation, et donc de l’heure du coucher du soleil. Le problème n’est donc pas nouveau.

Un problème très contemporain

Une étude réalisée par Lenstore, détaillant en ligne de lentilles de contact, pointe du doigt nos habitudes de longs temps d’écran. À l’aide d’un échantillon de 2 000 volontaires, et d’un optométriste, le site a réalisé un test (disponible en ligne) qui révèle que 50% des participants présentent un risque faible de fatigue oculaire, 42% un risque moyen et les 8% restants un risque élevé. Ces derniers sont les plus actifs devant l’écran puisqu’ils restent jusqu’à 10 heures par jour devant un ordinateur.

Un bilan accablant

L’étude nous apprend également qu’un quart des participants portant des lunettes (chiffre non précisé) “ne disposaient pas de filtres spéciaux comme les filtres anti-reflets ou contre la lumière bleue“, un état de fait particulièrement vrai avec les plus de 55 ans qui l’est moins avec les plus jeunes utilisateurs. Selon la même étude, le bilan de notre temps passé devant les écrans est accablant : 33% des personnes interrogées souffrent de fatigue ou douleur des yeux, 23% souffrent de maux de têtes réguliers, 27% des participants se plaignent de douleurs dans le cou et les épaules et 23% déclarent avoir beaucoup de mal à s’endormir.

Des conseils avisés

L’optométriste à l’aide de qui le test a pu être crée conseils tels que choisir un éclairage adapté, cligner des yeux fréquemment, et prendre des pauses régulières. En effet “73% des participants ont déclaré fixer leur écran pendant plus de 20 minutes d’affilées, ce qui est au dessus de la fréquence recommandée pour éviter la fatigue oculaire” et 25% d’entre eux déclarent faire des pauses seulement une fois par heure. On ne peut s’empêcher de penser aux mesures prises par le gouvernement chinois pour limiter le temps passé par les plus jeunes à jouer devant leur écran et leur assurer des nuits de sommeil complètes.