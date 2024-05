Fast and Furious 12 pourrait renouer avec les origines de la franchise

Un retour des courses de rue et des voitures iconiques qui ont défini la saga Fast and Furious est en discussion chez Universal Pictures.

Tl;dr Fast and Furious 12 pourrait revenir aux racines de la franchise.

La saga pourrait diminuer les enjeux et retourner à Los Angeles.

Les films récents ont vu une baisse de rentabilité malgré des budgets croissants.

Un retour à la course de rue pourrait aider à réduire les coûts et augmenter les profits.

Un retour aux sources pour Fast and Furious

Depuis son lancement en 2001 avec The Fast and the Furious, la franchise Fast and Furious a évolué de manière significative. Initialement centrée sur la course de rue et l’histoire d’un policier infiltré, la saga s’est progressivement muée en une franchise de thriller remplie d’action, s’éloignant ainsi de ses origines. Cependant, le douzième opus, Fast and Furious 12, pourrait marquer un retour aux sources.

NBCUniversal Studio Chief Donna Langley on 'Fast and Furious,' 'Wicked' and the Future of Movies https://t.co/k7YvDYk4Fi — Variety (@Variety) May 18, 2024

Un changement de cap nécessaire

Bien que la franchise ait généré plus de 7,5 milliards de dollars à l’échelle mondiale, elle a connu une baisse progressive de rentabilité. Malgré une augmentation constante des budgets – atteignant 340 millions de dollars pour Fast X – les bénéfices ont diminué au fil du temps. Face à ce constat, Donna Langley, la présidente du groupe NBCUniversal Studio, a évoqué dans une interview avec Variety la possibilité de revenir à une histoire plus “intime” située à Los Angeles, avec moins de menaces de fin du monde.

Un retour à la course de rue pour réduire les enjeux

Ce retour aux racines pourrait être une stratégie astucieuse pour la franchise. En se concentrant davantage sur les courses de rue et les voitures, plutôt que sur les cascades coûteuses, Fast and Furious pourrait réduire ses dépenses de production et augmenter ses profits. De plus, un retour à long terme à Los Angeles pourrait aider à recentrer la franchise, en renouant avec l’essence des premiers films Fast and Furious.