Facebook va supprimer les informations politiques et religieuses sur les profils

Facebook a décidé de supprimer un certain nombre d'informations très personnelles sur les pages de profil. Une bonne chose pour les utilisateurs.

Les réseaux sociaux connaissent tout, ou presque de vous. Parce qu’ils apprennent de ce que vous y publiez, évidemment, mais aussi parce que vous leur fournissez, ou avez fourni, de nombreuses informations très personnelles. Sur Facebook, par exemple, vous avez peut-être renseigné votre orientation politique et/ou religieuse. Le réseau cachera cependant bientôt ces renseignements sur les profils.

Facebook n’affichera plus vos orientations sexuelle, politique et religieuse sur votre profil

Votre page de profil Facebook en dévoilera moins sur vous dans les prochaines semaines. Après une première découverte de la chose par le consultant Matt Navarra, Meta a confirmé qu’il allait retirer les adresses, les mentions “intéressé par” (comprenez par là l’orientation sexuelle), l’orientation politique et la religion dans les profils Facebook à compter du 1er décembre. Cette initiative vise à rendre Facebook “plus simple dans sa navigation et son utilisation”, déclaration un porte-parole à TechCrunch. Si vous avez renseigné tout ou partie de ces informations, vous recevrez une notification concernant ce changement.

Les autres détails que vous avez pu fournir, comme vos informations de contact ou statut de couple, resteront en place. Vous pouvez télécharger une copie de vos données Facebook avant le 1er décembre si vous voulez absolument les conserver, et vous aurez toujours le contrôle sur qui peut voir le contenu restant de votre profil.

Cette décision n’aura pas d’impact pratique sur l’usage en lui-même du réseau, mis à part réduire le scroll dans la section “contact et informations basiques”, mais cela pourrait refléter un changement d’attitude en ce qui concerne la confidentialité. Facebook avait inclus ces sections au tout début du réseau social, lorsque les utilisateurs étaient plus enclins à partager des détails très personnels. Aujourd’hui, confidentialité et vie privée sont les maîtres mots, Meta s’est d’ailleurs beaucoup intéressée à ce sujet ces dernières années, avec un accent mis sur la messagerie privée et l’augmentation de la sécurité. Les gens sont probablement moins enclins à partager leurs informations sur leur profil à une époque où le harcèlement et l’espionnage en ligne sont monnaie courante.