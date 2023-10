Fabledom : un city builder au cœur d’un conte de fées

Une vaste terre attend les colons dans Fabledom et est prête à être colonisée.

Situé dans un royaume imaginaire peuplé de trolls, de chevaliers et de princesses, Fabledom du studio suédois Grenaa Games propose une approche décontractée et relaxante de la construction de villes. Les joueurs ont la possibilité de créer leur village de A à Z et de le remplir de châteaux, de casernes, de fermes, de champs ou encore de maisons, mais également personnaliser ces derniers pour qu’ils correspondent à leur vision, grâce à toute une gamme de décorations et d’utilitaires disponibles pour créer le village le plus confortable et le plus fonctionnel de tout le pays.

YAY THANK YOU EVERYONE! 😍 💚We have officially sold 100 000 copies of #Fabledom in early access! 💚 If you haven't gotten your copy yet, it will be on sale for one week on #Steam! #indiegame #gaming #SteamDeals pic.twitter.com/1XnKYikoMr — Grenaa Games (@GrenaaGames) October 23, 2023

Enfin, ils peuvent se trouver un prince ou une princesse charmante et se marier par amour ou pour l’argent. La diplomatie est le maître mot de l’époque féodale, et les mécanismes de négociation de Fabledom permettent de trouver des solutions aux problèmes de la vie quotidienne. La romance influencera fortement la façon dont les joueurs abordent le jeu et interagissent avec leurs voisins, et chaque cour apporte de nouvelles façons d’établir le rôle essentiel de votre village dans la région.

Max Nielsen, fondateur de Grenaa Games et game designer, a déclaré :

Avec Fabledom, nous voulions fusionner la joie des jeux de construction de villes avec le charme pittoresque et sain des contes de fées. Nous voulions créer quelque chose de suffisamment décontracté pour que les enfants et les joueurs occasionnels s’en donnent à cœur joie, tout en offrant suffisamment d’options pour que les vétérans du genre puissent s’en donner à cœur joie.

Fabledom est disponible en accès anticipé depuis le printemps sur PC via Steam.