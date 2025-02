Extraction arrive en série sur Netflix, mais sans Chris Hemsworth

L'acteur principal du film Extraction ne fera pas partie de l'aventure sur le petit écran.

Tl;dr Netflix développe une série télévisée basée sur la franchise Extraction.

Omar Sy remplacera Chris Hemsworth en tant que personnage principal.

Le spin-off suivra un mercenaire naviguant dans une mission dangereuse en Libye.

Netflix mise sur Omar Sy pour le spin-off de Extraction

Les amateurs de la franchise Extraction de Netflix auront bientôt une nouvelle série à se mettre sous la dent, mais avec une étoile différente. L’acteur français Omar Sy, connu pour ses rôles dans Lupin et Jurassic World, prendra les commandes de cette série dérivée.

Un nouvel univers d’action et de suspense

Selon Variety, la série télévisée Extraction, dont le nom n’a pas encore été révélé, sera dirigée par Glen Mazzara, connu pour son travail sur The Walking Dead. Il assumera les rôles de scénariste, producteur exécutif et showrunner. Le créateur de l’univers Extraction, Anthony Russo, ainsi que Joe Russo, Angela Russo-Otstot, Scott Nemes, Chris Castaldi, Sam Hargrave, Eric Gitter et Peter Schwerin, seront également producteurs exécutifs.

Ce spin-off se déroulera dans l’univers trépidant d’Extraction. Il suivra le parcours d’un mercenaire, interprété par Sy, qui se retrouve au cœur d’une mission périlleuse pour sauver des otages en Libye. Pris au piège entre des factions en guerre et des tueurs impitoyables, la série explorera les luttes émotionnelles de personnages en conflit et imparfaits, chacun confronté à des traumatismes, des trahisons et des choix de vie ou de mort.

L’ascension de la franchise Extraction

Le premier Extraction, mettant en vedette Chris Hemsworth, a été l’un des films les plus vus de 2020 sur Netflix, et sa suite a également connu un grand succès. Netflix a tenté à plusieurs reprises de créer ses propres franchises. Cependant, beaucoup de ces tentatives n’ont pas connu le succès escompté. Avec cette nouvelle série en cours de développement, Extraction devient l’une des rares franchises véritablement prospères développées par Netflix.

La première saison de cette nouvelle série est très attendue, avec Omar Sy à l’avant-garde de cette mission bourrée d’action. Les deux premiers films Extraction sont actuellement disponibles sur la plateforme de streaming Netflix.