Le méchant Dementus de Chris Hemsworth consacré Meilleur Méchant de l’Année aux Golden Issue Awards 2024

Chris Hemsworth brille en 2024 en offrant une performance inoubliable en tant que Dementus, le méchant le plus marquant de l'année, récompensé lors des prestigieux Golden Issue Awards.

Tl;dr Les films de 2024 ont présenté une multitude de héros et de méchants captivants.

Le personnage de Dementus, interprété par Chris Hemsworth dans « Furiosa: A Mad Max Saga », a été élu meilleur méchant de l’année.

Hemsworth a su surprendre et terrifier le public par son interprétation du personnage.

Les méchants inoubliables du cinéma de 2024

L’année cinématographique 2024 a été marquée par une panoplie de personnages héroïques qui ont su inspirer et soulever le cœur des spectateurs par leur bravoure. Cependant, un héros n’est aussi fascinant que le méchant auquel il doit faire face. L’année dernière, les cinéphiles ont été témoins de diverses manifestations de la monstruosité et de la brutalité, certaines suscitant l’empathie, d’autres la terreur.

Des figures de la méchanceté qui ont marqué l’année

Des personnages tels que Feyd-Rautha Harkonnen de Dune : Part Two et Johnny de In a Violent Nature ont incarné la méchanceté, semant la destruction sur leur passage. Proximus Caesar de Kingdom of the Planet of the Apes avait des objectifs qui pouvaient paraître louables, mais ses méthodes étaient pour le moins discutables. Dans Furiosa: A Mad Max Saga, Dementus, un seigneur de guerre apocalyptique, a constamment surpris les spectateurs par l’ampleur de sa méchanceté.

Le méchant de l’année 2024 : Dementus

Et le vainqueur du prix du meilleur méchant des ComicBook Golden Issue Awards de 2024 est… Dementus de Furiosa: A Mad Max Saga, interprété par Chris Hemsworth ! Ce dernier a su relever le défi, livrant une performance remarquable en incarnant un tyran aux idées de torture aussi vastes que son vocabulaire. Sa capacité à passer d’un personnage charmant et drôle à une figure sadique a fasciné le public.

Les autres nominés pour le prix du meilleur méchant des ComicBook Golden Issue Awards de 2024 étaient :