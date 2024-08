Explication de la controverse autour de la bande-annonce de « Megalopolis » et des faux avis

Le second trailer de "Megalopolis" utilisait de fausses citations de critiques.

Lionsgate a retiré le trailer après la découverte de ces fausses citations.

Les critiques citées dans le trailer avaient en réalité donné des avis positifs sur les films de Coppola.

La sortie de Megalopolis est prévue pour le 27 septembre 2024.

Controverse autour de Megalopolis

Lionsgate a dû retirer le second trailer de Megalopolis, film très attendu, après la découverte de citations de critiques falsifiées. Ce faux pas a suscité une polémique d’ampleur. Francis Ford Coppola, avec son budget auto-financé, a suscité beaucoup de curiosité autour de ce projet, notamment grâce à de multiples péripéties en coulisses et des critiques promettant une expérience cinématographique déconcertante.

La stratégie de communication qui a mal tourné

L’idée de base du trailer était plutôt ingénieuse : utiliser des citations négatives sur les précédents films de Coppola, comme Le Parrain ou Apocalypse Now, pour montrer que même les œuvres aujourd’hui considérées comme des chefs-d’œuvre ont été initialement mal reçues par la critique. Cependant, il s’est avéré que ces citations étaient inventées. Par exemple, The New Yorker n’a jamais décrit Le Parrain comme étant « amoindri par son aspect artistique« .

Les répercussions de l’affaire

Dès que l’utilisation de fausses citations a été révélée, Lionsgate a retiré le trailer de ses plateformes en ligne. Dans un communiqué, le studio a présenté ses excuses aux critiques cités de manière erronée, reconnaissant une « erreur inexcusable dans notre processus de vérification« .