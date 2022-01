Epic Games virtualise l’exposition Kaws New Fiction avec Fortnite

Grâce aux équipes de créateurs BeyondCreative et Alliance Studios, l’exposition Kaws New Fiction ayant lieu au sein de la Serpentine North Gallery dans le jardin de Kensington à Londres est également visitable dans Fortnite jusqu’au 25 janvier prochain à 16h via le menu du mode Créatif ou à l’aide du code d’île 9441-7852-6686. Celle-ci met en avant des toiles, des sculptures ainsi que des œuvres d’art en réalité augmentée créées en collaboration avec Acute Art. Pour l’occasion, la tenue Squelette Kaws qui était disponible lors de l’événement Fortnite : Cauchemars 2021 est trouvable dans la boutique in-game du Battle Royale de l’éditeur américain Epic Games.

Experience real world art in an immersive virtual environment.

Jump into the KAWS & Serpentine Welcome Hub to explore the KAWS NEW FICTION exhibit.

Shout out to @BeyondFN and @fn_alliance for building this experience 🎉 pic.twitter.com/M1nsaE2xBY

