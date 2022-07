Environ un quart du fonds des océans est désormais cartographié, mais le chemin sera encore long avant les 100 %

Environ 25 % (23,4 % pour être exact) des fonds marins de la Terre ont désormais été cartographiés, grâce à une initiative internationale connue sous le nom de Seabed 2030. Reposant en majeure partie sur des contributions volontaires de données bathymétriques par les gouvernements, sociétés privées et instituts de recherche, le projet s’inscrit dans un cadre plus large des Nations Unies baptisé The Ocean Decade.

Seabed 2030 espère pouvoir cartographier 100 % des fonds marins d’ici à 2030, ce qui, selon les chercheurs, sera possible grâce aux avancées dans les technologies et au rassemblement des données déjà disponibles. L’année écoulée, Seabed 2030 a ajouté les données de près de 10 millions de kilomètres carrés, soit environ la superficie de l’Europe, principalement grâce à des archives ouvertes récemment plutôt que des efforts de cartographie à proprement parler.

Les scientifiques espèrent que collecter davantage de données bathymétriques aidera à mieux comprendre les changements climatiques et nos efforts en matière de préservation des océans. La cartographique des fonds marins pourrait aussi aider la détection des tsunamis et autres catastrophes naturelles : “Une carte complète des fonds marins est l’outil manquant qui nous permettra de nous attaquer aux défis environnementaux les plus importants de notre époque, y compris le changement climatique et la pollution marine. Cela nous permettra de protéger le futur de la planète”, déclarait Mitsuyuki Unno, directeur exécutif de The Nippon Foundation dans un communiqué de presse.

Mais le chemin sera encore long avant les 100 %

Comme la BBC le précise, la plupart des données utilisées pour Seabed 2030 existaient déjà. Le groupe se repose grandement sur les contributions des gouvernements et entreprise, bien que certaines de ces entités soient réticentes à ouvrir complètement leurs archives, de crainte de divulguer des secrets nationaux ou industriels.

Toutes les données que Seabed 2030 collectent seront accessibles par le public sur le site General Bathymetric Chart of the Oceans (GEBCO). Avant Seabed 2030, très peu de ces données mesurées directement étaient disponibles. La plupart des mesures bathymétriques ne sont qu’estimées via les altimètres de satellites, donnant une idée très vague des formes de la surface de nos fonds marins. Certains scientifiques sont convaincus que l’effort mondial pour localiser l’épave du vol Malaysia Airlines MH370 aurait été meilleur avec des méthodes plus précises pour cartographier les fonds océaniques.