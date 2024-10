Enfin un mode sombre pour le client web de Google Calendar

Ceci s'inscrit dans le cadre d'une refonte plus vaste qui comprend de nouveaux boutons, des boîtes de dialogue et des barres latérales.

Tl;dr Google Calendar a subi une importante mise à jour esthétique.

Des fonctionnalités supplémentaires ont été ajoutées pour améliorer l’accessibilité.

L’interface utilisateur a été modifiée, ce qui pourrait affecter certaines extensions Chrome.

Google Calendar : un nouveau look plus moderne et accessible

Le géant de la technologie, Google, a récemment dévoilé une refonte majeure de son application web Google Calendar. Cette mise à jour, en accord avec le design Google Material 3, va au-delà d’un simple rafraîchissement esthétique. Elle vise à rendre l’application plus moderne et accessible.

Des mises à jour visuelles et fonctionnelles

Les utilisateurs remarqueront des changements visibles dès l’ouverture de l’application. Les boutons, les boîtes de dialogue et les barres latérales ont été mis à jour pour donner un aspect plus frais. L’interface typographique a également été repensée pour ajouter des « polices de caractères hautement lisibles« . Cette mise à jour donne à l’application une sensation de nouveauté tout en restant « lisible et nette. »

Google Calendar propose désormais un mode sombre pour réduire la fatigue oculaire et économiser la batterie. Les utilisateurs peuvent facilement basculer entre le mode clair et le mode sombre.

Des modifications susceptibles d’affecter les extensions Chrome

Ces mises à jour concernent l’ensemble de l’expérience web de Google Calendar, y compris la vue de la liste des tâches. Toutefois, Google a averti que cette mise à jour pourrait affecter l’expérience des extensions Chrome installées et actives lors de l’utilisation de Calendar. La société recommande de « contacter les développeurs de ces extensions pour signaler d’éventuels problèmes. »

Le déploiement de la mise à jour

Le déploiement de cette mise à jour a commencé mais pourrait prendre 15 jours ou plus pour atteindre tous les utilisateurs. Cette mise à jour est disponible pour tous les clients Google Workspace et les détenteurs de comptes personnels.

En conclusion, cette mise à jour de Google Calendar est la dernière d’une série d’améliorations apportées par la société. Google continue de renforcer son offre de services, comme en témoigne le récent lancement de Google Essentials, une application Windows tout-en-un qui regroupe l’ensemble des services de l’entreprise, y compris Calendar.