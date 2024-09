Google s’associe à une startup pour éliminer les émissions de carbone de l’air directement

C'est un investissement conséquent pour un nouvel acteur de la technologie environnementale. Avez-vous déjà envisagé les implications de cet investissement ?

Google investit dans la capture du carbone

Google, le géant de la technologie mondiale, a récemment annoncé une collaboration avec Holocene pour soutenir sa technologie de capture directe de l’air (DAC). Cette technologie vise à collecter et éliminer les émissions de dioxyde de carbone de l’atmosphère.

Un accord à 10 millions de dollars

Dans le cadre de ce partenariat de 10 millions de dollars, Google achètera des crédits d’élimination du carbone à Holocene, à un taux de 100 dollars par tonne métrique. Ce prix a été fixé par le département de l’Énergie des États-Unis comme objectif pour la technologie DAC afin de la rendre viable dans la lutte contre les émissions de dioxyde de carbone.

Le fonctionnement de la technologie DAC

La technologie DAC de Holocene est capable de collecter le dioxyde de carbone de l’air et de le concentrer pour le stocker dans des réservoirs souterrains. Malgré les défis de coût et d’échelle, Google estime que son soutien devrait permettre à Holocene de « capturer et stocker 100 000 tonnes de dioxyde de carbone de l’atmosphère d’ici au début des années 2030 », tout en aidant la société à perfectionner sa technologie DAC.

Google et la durabilité

La durabilité est devenue un point de discussion clé pour de nombreuses grandes entreprises technologiques, y compris Google. La société a fait d’importants investissements dans l’achat de compensations carbone, prétendant avoir éliminé l’intégralité de son « héritage carbone ». Elle vise à être neutre en carbone d’ici à 2030. Cependant, ses émissions de gaz à effet de serre ont augmenté de près de 50% au cours des cinq dernières années en raison des exigences intensives des centres de données pour l’utilisation de l’IA.