Enfin, il est possible d'accéder à ses fichiers Android depuis son PC. Ceci grâce à l'app Link to Windows. Présentation.

L’explorateur de fichiers de Windows 11 n’est pas franchement une panacée, mais cela ne veut pas dire qu’il est dépourvu de fonctionnalités utiles. Il s’avère que ce dernier ne sert pas qu’à explorer les fichiers de votre PC, vous pouvez aussi visualiser ceux de votre appareil Android, si vous savez comment configurer la chose, bien entendu.

Microsoft a annoncé récemment le déploiement d’une fonction permettant de visualiser son appareil Android depuis l’Explorateur de Fichiers sur votre PC. Une fois activée, cette fonction permet de naviguer dans les dossiers et fichiers de votre appareil Android et de réaliser un certain nombre d’actions :

Ouvrir des fichiers

Copier des fichiers de votre appareil Android sur votre PC

Copier des fichiers de votre PC sur votre appareil Android

Renommer des fichiers

Déplacer des fichiers

Supprimer des fichiers

Tout ceci est possible grâce à l’app Link to Windows, qui permet d’appairer votre appareil Android sur votre PC, vous offrant notamment de répondre aux messages, de prendre des appels et de visualiser les notifications Android sur votre ordinateur.

Accéder à ses fichiers Android depuis son PC

Pour essayer cette fonctionnalité, votre smartphone doit être sous Android 11 ou plus récent. Il faut aussi la version bêta de l’app Link to Windows (version 1.24071 ou plus récente), dans la mesure où la version publique actuelle de l’app ne fonctionnera pas. Vous pouvez télécharger la version bêta depuis ce lien APKMirror. Du côté Windows, il faut que votre PC soit inscrit au Windows Insider Program (n’importe lequel des quatre Canaux Insider permet d’en profiter) et vous devez être sous Windows 11.

Assurez-vous que Link to Windows est configuré et connecté à votre téléphone. Une fois tout ceci en place, allez sur votre PC, puis dans Paramètres > Bluetooth & appareils > Appareils mobiles. Choisissez alors « Gérer les appareils ». Assurez-vous que votre téléphone est activé, puis activez le curseur à côté de « Accès dans l’Explorateur de fichiers ». Microsoft indique que si vous ne voyez pas ce curseur, c’est que la fonctionnalité n’est pas encore disponible pour vous.

Cette dernière étant encore en test, il peut subsister un certain nombre de bugs. Microsoft indique par exemple que lorsque vous supprimez des fichiers de votre téléphone sur votre ordinateur, ceux-ci sont envoyés dans un nouveau dossier Corbeille sur le téléphone, avant d’être supprimés après cinq jours. (Le système vous indiquera 30 jours, faites attention, vous n’avez pas autant de temps avant leur suppression définitive.) De plus, la firme de Redmond explique que les fichiers supprimés dans cette nouvelle Corbeille peuvent ne pas apparaître sur votre PC.

Enfin, vous pourrez constater que certaines actions réalisées sur votre PC ne sont pas répercutées sur votre téléphone. Si tel devait être le cas, il suffit de déconnecter votre compte Windows sur votre PC, puis de vous reconnecter.