Comment gérer (et supprimer) vos données de santé collectées par Android. Votre smartphone Android collecte lui aussi des données sport et santé. Voici comment tout cela fonctionne.

Pour le suivi de vos données de santé et de sport, on pense souvent d’abord aux smartwatches et autres wearables. Il s’avère que votre smartphone Android garde aussi un œil sur certaines de vos données, et ce, sans même que vous soyez nécessairement au courant.

Des apps comme Google Fit et Samsung Health peuvent compter vos pas, vos minutes actives, les calories brûlées et bien davantage en arrière-plan pendant votre utilisation quotidienne du téléphone, et ces données peuvent même être partagées avec d’autres apps santé et sport sur votre appareil.

Bien sûr, tout cela peut être utile pour suivre vos routines et votre santé au quotidien, mais il est important d’être conscient de ce qui est ainsi collecté et où tout ceci est stocké. Mieux encore, réaliser un audit de la situation ne prend que quelques minutes.

Google Fit utilise depuis quelque temps la technologie sous-jacente baptisée Health Connect, laquelle gère tout localement sur votre smartphone et conserve les données intégralement chiffrées : personne d’autre que vous ne peut accéder à ces données, à moins que cet autre ne puisse déverrouiller votre appareil, et cela s’applique à toutes les apps avec lesquelles vous souhaitez utiliser le standard Health Connect.

Google Fit synchronise les données dans le cloud pour sauvegarde, mais ce n’est pas un chiffrement de bout-en-bout. Cela signifie que les sécurités standard de Google sont en place, mais que quelqu’un, chez Google, pourrait, techniquement, voir vos données s’il le voulait. Il en va de même avec nombre de services Google, dont Gmail : vous faites confiance à l’entreprise pour garder vos données en sécurité.

L’histoire est très similaire avec Samsung Health. Par défaut, les données sont stockées sur votre téléphone et chiffrées via la technologie maison du géant sud-coréen Knox. Vous avez aussi la possibilité de sauvegarder le tout dans le cloud, pour profiter de la synchronisation. Par défaut, il n’y a cependant pas non plus de chiffrement de bout-en-bout. La protection est bien là, certes, mais il reste un facteur de risque.

Ceci étant dit, Samsung a récemment introduit un mode Protection des données Améliorée pour les fichiers stockés dans Samsung Cloud, y compris ceux synchronisés depuis Samsung Health. Cela signifie que les données dans le cloud seront totalement chiffrées et inaccessibles pour un tiers, mais pour l’heure, seule la gamme Samsung Galaxy S24 y a droit.

Vérifier le suivi des données de santé

Ouvrez Google Fit sur votre smartphone Android et vous aurez un aperçu de toutes les données santé et sport actuellement traquées par votre appareil : on y voit le plus souvent les pas, l’énergie dépensée et les points cardio (qui mesurent vos routines quotidiennes), ce sont les types de données collectés par défaut.

N’importe laquelle de ces données peut être supprimée, depuis l’onglet Profil. Tapotez sur l’icône en forme de roue crantée, puis « Supprimer vos données ». Le prochain écran vous permet de supprimer les données de certaines catégories ou de tout effacer. Pour supprimer un élément précis, comme une activité, sélectionnez-la dans l’écran Journal, puis tapotez sur les trois petits points (en haut à droite) et Supprimer.

Pour que Google Fit cesse de traquer ceci ou cela, ou arrête de communiquer les données avec d’autres apps, ouvrez l’onglet Profil, tapotez sur l’icône en forme de roue crantée (en haut à droite), puis Gérer les applications connectées. Données et accès permet de gérer par catégorie de données.

Par exemple, pour que Google Fit cesse de compter vos pas quotidiens, allez dans Données et accès > Activité > Pas > Fit. Là, désactivez le curseur Pas et voilà. Le même écran liste les différents types de données que Google Fit peut suivre si vous le souhaitez, et il en va de même si vous sélectionnez une autre app.

Si vous avez un appareil Samsung Galaxy et Samsung Health, il y a quelques différences. Vous pouvez sélectionner un type de données, comme les pas, et tapoter sur les trois petits points (en haut à droite) pour stopper l’enregistrement de ce type de donnée. Pour tout effacer, allez dans l’onglet Home, puis tapotez sur les trois petits points et choisissez Paramètres et Effacer les données personnelles.

Dans cette même page Paramètres, vous pouvez accéder à Health Connect, qui fonctionne de la même manière que dans Google Fit : vous pouvez gérer quelles apps (y compris Samsung Health) ont accès aux données collectées par les capteurs de votre téléphone, plonger dans les différentes catégories de données suivies et choisir quelles apps et quels appareils connectés (comme les smartwatches) peuvent communiquer leurs données à Samsung Health.