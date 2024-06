Comment utiliser les fonctionnalités IA des Samsung Galaxy

Les dernières générations de smartphone Samsung Galaxy ont droit à un certain nombre de fonctionnalités IA. Voici les principales, comment les configurer et les utiliser.

Vous avez probablement déjà eu vent des fonctionnalités d’intelligence artificielle des Samsung Galaxy, introduites avec la gamme Galaxy S24 en janvier de cette année et qui arrivent aujourd’hui sur de plus anciens modèles. Certaines sont même disponibles sur le Galaxy S21, mais toutes ces anciennes générations n’auront pas droit à la totalité des nouveautés IA.

Si vous vous intéressez à ces nouvelles fonctions, et que vous souhaitez savoir comment elles pourront vous aider au quotidien, le guide ci-dessous est pour vous. De la retouche avancée de photo à la traduction en direct, tout devient accessible directement en natif sur votre smartphone Galaxy. Assurez-vous simplement d’avoir OneUI 6.1 ou plus récent installé.

Entourer pour chercher

Entourer pour chercher est un outil de recherche visuel propulsé par Google Lens : pouvoir recherche avec une image n’est pas nouveau, mais cette fonctionnalité rend la chose plus facile et plus intuitive que jamais. Entourez tout simplement quelque chose à l’écran et la recherche se lance. C’est tout !

Tout d’abord, assurez-vous que Entourer pour chercher est activé, dans Écran > Navigation, dans les Paramètres. Ensuite, dans n’importe quelle app, restez appuyé sur le bouton Home en bas de l’écran pour lancer Entourer pour chercher. Si vous utilisez les gestes Android pour naviguer dans vos écrans, restez appuyé sur la fine poignée de navigation.

L’écran va prendre une légère teinte, et vous pouvez alors entourer ce que vous souhaitez rechercher – qu’il s’agisse d’un texte ou d’un graphique. Les résultats s’affichent en bas de l’écran et vous pouvez modifier la recherche en cas de besoin.

Retouche générative

La retouche générative est le nom donné aux outils d’édition de photo générative que vous trouverez si vous ouvrez l’app Galerie sur votre smartphone Samsung. Pour savoir si elle est activée et avoir une petite explication de son fonctionnement, allez dans les Paramètres, puis Fonctionnalités avancées > Intelligence avancée > Éditeur photo.

Dans l’app Galerie, tapotez sur une image, puis sur l’icône Éditer (le crayon) et vous devriez voir des suggestions IA par-dessus votre photo. Tapotez pour les appliquer. Vous pouvez aussi tapoter sur le bouton IA générative bleu et blanc avec quelques étoiles (sur la gauche) : entourer ou tapotez sur l’objet que vous souhaitez manipuler, qu’il s’agisse d’une personne ou d’un pot de fleur. L’IA va tenter de le sélectionner. De fait, cela fonctionne mieux pour les objets ayant un arrière-plan très différent. Tapotez sur la sélection pour travailler sur cette section.

Vous pouvez utiliser le bouton gomme juste au-dessus de la sélection pour retirer cette dernière de l’image ou vous pouvez la déplacer ailleurs. Grâce à l’IA, l’app va alors tenter de remplir l’espace laissé par cet objet en prenant des indices dans le reste de l’image.

Chat Assist

Chat Assist fonctionne dans plusieurs apps lorsque le clavier Samsung apparaît, vous permettant d’utiliser l’IA pour modifier le ton de vos messages ou encore de traduire dans une autre langue. Dans les paramètres, allez dans Fonctionnalités avancées > Intelligence avancée > Clavier Samsung pour l’activer.

Ensuite, ouvrez une app compatible avec Chat Assist, comme Messages ou Gmail. Une fois que vous avez tapé du texte, tapotez sur le bouton IA – celui avec quelques étoiles – tout à gauche dans la barre d’outils au-dessus du clavier. Vous verrez des options de Style, Orthographe et grammaire et traduction, le cas échéant. On comprend immédiatement à quoi chacune sert.

Traduction en direct et Interpréteur

L’IA de Samsung peut aussi aider à traduire, pendant un appel ou dans une app. Dans les Paramètres, allez dans Fonctionnalités avancées > Intelligence avancée et Téléphone ou Interprète pour les activer et les configurer.

Vous pouvez lancer la Traduction en direct pendant un appel en tapotant sur Assistant d’appel, puis Traduction en direct sur l’écran d’appel, l’app va alors utiliser les langues configurées dans les paramètres. Pendant que vous parlez, vous verrez la traduction écrite sur l’écran et entendrez la traduction orale. Vous devrez donc ralentir le débit de parole pour que cela fonctionne correctement.

L’interpréteur est similaire, mais il est utile quand vous êtes face à quelqu’un d’autre. Balayez vers le bas avec deux doigts depuis le haut de l’écran pour accéder aux Paramètres rapides, tapotez sur Interpréteur. Utilisez les icônes micro sur l’écran lorsque vous ou l’autre personne veut parler et les menus déroulants pour sélectionner les langues.

Autres fonctionnalités IA Galaxy

Il y a d’autres fonctions IA, là encore à configurer dans Fonctionnalités avancées > Intelligence avancée, dans les Paramètres. Dans Samsung Notes, par exemple, il y a un bouton Assistant de Notes juste au-dessus du clavier qui vient immédiatement résumer ou formater une note pour vous.

Dans l’application Enregistreur vocal, une fonctionnalité Assistant de transcription apparaît lorsque vous sélectionnez en enregistrement, cela permet de transcrire de l’audio en texte dans plusieurs langues. Dans le navigateur Samsung Internet, cherchez le bouton Assistant de navigation – l’icône avec les étoiles dans la barre d’outils en bas – pour résumer la page.

Enfin, il y a les fonds d’écran générés par IA, parfait si vous êtes à la recherche d’un nouveau fond d’écran, mais que vous n’avez pas d’idées ou la flemme, tout simplement. Restez appuyé sur une zone vide de votre écran d’accueil, choisissez Fond d’écran et style > Changer le fond d’écran > Génération et suivez les indications à l’écran.