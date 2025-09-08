En 2025, Marvel battra un record télévisé du MCU, défiant ainsi un engagement pris par Disney

Marvel s’apprête à battre un record inédit dans l’univers des séries du MCU en 2025, une décision qui entre en contradiction avec l’engagement pris par Disney concernant la gestion et le rythme des productions télévisées de la franchise.

Tl;dr Six saisons Marvel débarquent sur Disney+ en 2025.

2025, exception à la réduction promise des séries Marvel.

Sorties discrètes, héritage des retards accumulés.

Un calendrier Marvel exceptionnellement chargé en 2025

En 2025, le paysage télévisuel de Marvel Studios va surprendre plus d’un observateur averti. Alors que The Walt Disney Company et la maison mère de l’univers des super-héros avaient martelé leur intention de freiner la cadence après les revers créatifs et financiers de titres comme Ant-Man and the Wasp: Quantumania ou encore Secret Invasion, voilà que six saisons inédites s’apprêtent à déferler sur Disney+. Jamais le service n’avait accueilli autant de productions Marvel exclusives sur une seule année.

L’héritage d’une époque survoltée… et ses retards

Il faut dire que cette accumulation n’a rien d’un revirement stratégique soudain. En réalité, elle s’explique par une succession de retards, parfois conséquents. Ainsi, certaines séries comme Ironheart ou Wonder Man, dont les tournages remontent respectivement à l’été 2022 et au printemps 2023, verront finalement le jour avec près de trois ans de décalage. À cela se sont ajoutées des grèves en 2023, touchant notamment Daredevil: Born Again, initialement prévu pour 2024. Le résultat ? Un embouteillage spectaculaire qui aboutit à la diffusion quasi simultanée de programmes destinés à sortir bien plus tôt.

Séries animées : derniers feux d’une ambition passée

Le coup d’œil s’impose également du côté des productions animées. À une époque où la stratégie « toujours plus » prévalait – portée notamment par le succès du premier volet de What If…? –, les projets alternatifs comme Your Friendly Neighborhood Spider-Man, Marvel Zombies ou encore Eyes of Wakanda ont été lancés à tour de bras. Mais ces créations, fruits d’un contexte révolu, apparaissent aujourd’hui comme les vestiges d’une autre approche du « contenu » chez Disney.

L’année du grand déstockage… dans la discrétion !

Face à ce trop-plein, Marvel procède désormais à une diffusion sobre. Contrairement au marketing fracassant qui avait accompagné l’arrivée massive des séries MCU en 2021, cette fois-ci, la plupart des nouveautés passent presque inaperçues auprès du grand public – un choix assumé pour mieux préparer l’avenir. Il suffit d’ailleurs de jeter un œil au programme annoncé pour 2026 : seuls quelques titres triés sur le volet viendront rythmer l’année, scellant ainsi le virage vers une politique du « moins, mais mieux ».

Pour ceux qui suivent avec assiduité chaque sortie estampillée MCU, voici un point rapide sur les rendez-vous majeurs attendus dès septembre :

Toutes les saisons citées seront disponibles exclusivement sur Disney+, avec notamment l’intégralité de Marvel Zombies, accessible dès le 24 septembre.

Le contraste entre les ambitions démesurées d’hier et la sobriété orchestrée pour demain illustre parfaitement le moment charnière que traverse l’empire Marvel sous pavillon Disney.