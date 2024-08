Emilia Clarke, Daenerys Targaryen dans « Game of Thrones », décroche un deuxième rôle à la télévision

Emilia Clarke jouera dans un nouveau thriller d'espionnage, "Ponies".

Tl;dr Emilia Clarke jouera dans un nouveau thriller d’espionnage, Ponies.

Il s’agit du second rôle de l’actrice dans une série télévisée à venir.

Ponies est un thriller créé par Susanna Fogel et David Iserson.

Clarke jouera également dans l’adaptation de la bande dessinée Criminal sur Prime Video.

Emilia Clarke dans un nouveau thriller d’espionnage

La star de Game of Thrones, Emilia Clarke, ajoute une seconde série télévisée à son actif. Elle jouera un rôle principal dans le thriller d’espionnage intitulé Ponies. Connu pour son interprétation de Daenerys Targaryen dans la populaire série fantastique de HBO, Clarke a également brillé dans des dramas romantiques tels que Me Before You et Last Christmas.

La série Ponies

La nouvelle série télévisée de Clarke, Ponies, a été commandée directement par Peacock. Selon Variety, c’est le second rôle principal de Clarke dans une série télévisée à venir, après Criminal sur Prime Video. Ponies est un thriller d’espionnage se déroulant à Moscou en 1977. Clarke jouera Bea, une fille très instruite qui parle russe, fille d’immigrants soviétiques.

Le casting et l’équipe créative de Ponies

En plus de sa participation en tant que protagoniste, Clarke servira également de productrice exécutive pour Ponies. La série est co-créée par Susanna Fogel, connue pour The Flight Attendant et The Spy Who Dumped Me, et David Iserson. Fogel dirigera la série, tandis qu’Iserson assumera le rôle de showrunner.

Clarke dans d’autres rôles à venir

Outre Ponies, Clarke jouera également dans l’adaptation de la bande dessinée Criminal sur Prime Video. Dans cette série, elle incarnera Mallory, une cambrioleuse armée à l’esprit vif. Avec Ponies, Criminal et d’autres séries en préparation, les fans de Clarke et des thrillers d’espionnage auront certainement de quoi se réjouir.