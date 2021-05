Embracer Group sort de nouveau le chéquier pour s’offrir plusieurs studios

L'ogre norvégien Embracer Group fait encore des folies pour agrandir son catalogue vidéoludique et annonce la création d'un nouveau studio.

Trois mois après ses dernières emplettes, Embracer Group remet le couvert avec les acquisitions d’Appeal Studios, KAIKO, Massive Miniteam et FRAME BREAK. En prime, Gate21 d.o.o est fondé à Sarajevo, en Bosnie-Herzégovine, pour créer des personnages 3D de classe mondiale en utilisant les rigs de personnages et de visages les plus avancés dans les projets de développement.

Lars Wingefors réagit à ce nouveau mouvement de la société au sein de l’industrie vidéoludique : “Les acquisitions annoncées s’inscrivent dans la stratégie de croissance d’Embracer et sont rendues possibles par le modèle opérationnel décentralisé du groupe. Au cours des trois dernières années, Embracer est passé d’une à huit unités opérationnelles. Pour que le modèle opérationnel décentralisé d’Embracer soit durable et évolutif, il est nécessaire que la plupart des acquisitions soient initiées et intégrées au niveau de l’unité opérationnelle. Le modèle opérationnel met l’accent sur la décentralisation de la prise de décision et l’indépendance de la gestion locale. Il est également nécessaire que les fondateurs et la direction des entreprises acquises rejoignent Embracer avec une vision à long terme. Le groupe compte aujourd’hui 68 studios internes et plus de 7100 employés et employés contractuels dans plus de 40 pays.”

Les nouveaux studios d’Embracer Group, le géant de l’édition en Europe