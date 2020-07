EA Sports UFC 4 : sortie annoncée pour le 14 août prochain sur PS4 et Xbox One

L'éditeur américain Electronic Arts dévoile officiellement la date de sortie d'EA Sports UFC 4.

Pour cette nouvelle mouture, l’expérience mixed martial arts d’Electronic Arts a été grandement améliorée avec un nouveau système de progression unifié (mode carrière, Blitz Battles et Online World Championships), un redesign des takedowns et des mouvements au sol (Real Player Motion), davantage de fluidité dans les combinaisons de saisie et de frappe (Fluid Clinch Control), ainsi que la possibilité de revivre les débuts des sports de combat dans de tous nouveaux environnements, dont le Kumite, la Cour, l’UFC APEX et l’Action Avenue. Chaque combattant est sculpté par rapport à son style de combat propre, ses exploits et sa personnalité. Le style de combat des joueurs sera défini par des détails de performance tels que la catégorie de poids et l’une des cinq disciplines MMA, incluant la lutte, le jiu-jitsu, la boxe et autres. Les joueurs pourront également obtenir des éléments tels que 1600 nouveaux accessoires, 120 emotes et plus.

On Fight Island and on the cover 💪 Jorge Masvidal and Israel Adesanya are your #UFC4 Cover Athletes 🔥🔥🔥@GamebredFighter @stylebender pic.twitter.com/YHg81EMUax — EA SPORTS UFC (@EASPORTSUFC) July 11, 2020

Brian Hayes, directeur créatif sur la licence EA Sports UFC, indique : “UFC 4 est le jeu de MMA le plus authentique jamais créé. Nous avons développé une expérience de combat viscéral qui propose aux joueurs d’inscrire leur nom parmi les plus grands avec le mode de Création de combattant, d’explorer les débuts du MMA dans de nouveaux décors de combat et d’être en contrôle total de chaque frappe et de chaque takedown à travers des mécaniques de jeu et de gameplay révisés.”

Une première bande-annonce pour EA Sports UFC 4

Le champion poids moyens UFC Israel “The Last Stylebender” Adesanya et le prétendant UFC poids mi-moyens Jorge “Gamebred” Masvidal seront les stars de la jaquette d’EA Sports UFC 4 :

Israel Adesanya, champion UFC poids moyens, déclare : “Je suis le représentant de la nouvelle vague des combattants UFC, donc cela paraît évident de représenter le sport pour cette nouvelle génération de jeu UFC. J’ai hâte que mes fans puissent jouer avec mon avatar autant que j’ai pris plaisir à jouer avec le mien”

Jorge Masvidal, combattant UFC poids moyens, précise : “Le MMA représente bien plus qu’une ceinture. Il s’agit de révéler qui vous êtes en tant qu’individu et la détermination qui pousse un combattant à passer de l’inconnu à des salles complètes dans le monde entier. Personnellement, j’ai grandi en faisant des combats dans la rue donc c’est excitant pour moi de voir ce mode de combat intégrer UFC 4, où les joueurs peuvent faire ressortir leur Gamebred Mentality“

EA Sports UFC 4 sera disponible le 14 août prochain dans le monde entier sur PS4 et Xbox One. Les membres du service EA Access pourront découvrir UFC 4 en avant-première dès le 7 août prochain.