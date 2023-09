E3 2024 : l’ESA abandonne le Convention Center de Los Angeles

L'Electronic Entertainment Expo ne reviendra pas à Los Angeles en 2024.

Pour se concentrer sur l’organisation de l’E3 2024 qui se tiendra en dehors du Convention Center de Los Angeles pour la première fois depuis plusieurs années, l’Entertainment Software Association (ESA) met fin à son partenariat avec ReedPop, une société d’événementiel à l’origine de la PAX, de l’EGX, de la Star Wars Celebration ou encore de la New York Comic Con ainsi que d’autres événements dans le domaine des jeux.

PAX organiser ReedPop will not be working on future E3 events, the company and the ESA have announcedhttps://t.co/upS9UvVDEd

— GamesIndustry (@GIBiz) September 7, 2023