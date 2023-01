E3 2023 : Sony, Microsoft et Nintendo ne participeront pas au salon américain

L'Entertainment Software Association (ESA) va devoir faire sans la présence de Sony, Microsoft et Nintendo pour l'E3 2023.

Si l’Electronic Entertainment Expo devait faire un retour triomphal en juin prochain pour son premier événement physique en quatre ans, il n’en sera finalement rien puisque les sources bien informées du média IGN annoncent que Sony, Microsoft et Nintendo n’ont pas l’intention d’y participer par le biais d’une conférence, ni même avec des stands au sein du Convention Center de Los Angeles.

Si Sony et Nintendo sont très discrets sur ce qu’ils vont préparer d’ici les prochains mois, Microsoft a bien l’intention de profiter de l’été pour organiser un nouveau Xbox & Bethesda Games Showcase :

Les porte-paroles de Sony, Microsoft, Nintendo et l’ESA n’ont pas souhaité faire de commentaires pour le moment. Cependant, ReedPop a diffusé le communiqué suivant :

L’E3 est un événement très important pour l’industrie du jeu vidéo et ReedPop ne prend pas à la légère la responsabilité de s’occuper d’un événement culturel majeur. Depuis que ReedPop a accepté le contrat d’organisation de l’E3 il y a six mois, nous avons travaillé assidûment avec les membres de l’ESA sur la base de leurs commentaires pour créer un nouveau type d’E3 qui soutienne leurs objectifs et leurs besoins. Ce processus a pris du temps en raison de l’énorme quantité d’intervenants qui nous ont fait part de leurs commentaires, même si nous sommes conscients que nous aurions pu être plus transparents face aux questions pour lesquelles nous étions encore en train de finaliser les réponses. Nous continuons à travailler sans relâche pour créer un spectacle qui rassemble l’industrie mondiale du jeu vidéo. Nous pensons avoir créé un nouveau format pour l’événement qui répond aux besoins de l’industrie et de ses fans, et nous nous engageons à le construire et à le développer dans les années à venir. Alors que nous avons passé une grande partie de l’année 2022 à peaufiner la forme que prendrait l’E3 2023, en tenant compte des commentaires que nous avons sollicités, nous n’avons pas envoyé un seul contrat à un exposant avant le début de ce mois. Nous avons reçu une quantité énorme d’intérêt et d’engagements verbaux de la part de plusieurs des plus grandes entreprises du secteur, et lorsque nous serons prêts à annoncer les exposants, nous sommes convaincus qu’il s’agira d’une gamme qui fera que le voyage à Los Angeles en vaudra la peine pour l’industrie et les consommateurs.