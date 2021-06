E3 2021 : Recompile, un Medroidvania en 3D pour la next-gen

Recompile recèle de combats intenses, de séquences de plateformes en 3D de précision et possède une grande variété d'armes futuristes et de supers pouvoirs.

Au cœur d’un ordinateur central, vous allez devoir pirater votre environnement et vos ennemis pour faire votre place dans un monde hostile, tout en réparant des systèmes et restaurant des données perdues, avec une bande son électro enivrante. Les obstacles comprennent des ennemis intelligents et des circuits environnementaux complexes. Les décisions affectent ce qui vous entoure et vous conduiront ainsi à différentes fins possibles. L’histoire explore des thèmes variés, de l’éveil de l’intelligence artificielle à la nature de la réalité-même.

Le trailer E3 2021 de Recompile

Recompile sortira en août prochain sur PS5, Xbox Series X, Xbox Series et PC (Steam). Inclus dès le lancement dans le Xbox Game Pass.

“Nous sommes sur la dernière ligne droite avant la sortie ! Je suis très fier de vous faire découvrir l’incroyable morceau de 65daysofstatic inclus dans notre jeu“, a déclaré Phi Dinh, lead programmer et designer chez Phigames. “J’ai hâte de voir les joueurs s’essayer aux mécaniques de piratage.“