E3 2021 : Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp, un remake du T-RPG

Advance Wars et Advance Wars 2 : Black Hole Rising reviennent dans des versions réimaginées et entièrement reconstruites par le studio WayForward.

Avec Nell, Andy, Max ou Sami, menez les troupes de l’armée d’Orange Star, et par la suite ses alliées de Cosmo Land et Macro Land, au cours de batailles stratégiques au tour par tour qui se déroulent aussi bien sur terre que dans les airs ou au large des côtes et faites appel aux pouvoirs des généraux pour décrocher plus facilement la victoire et repousser les envahisseurs. Dans le mode versus, jusqu’à quatre joueurs, avec une seule et même console ou en multijoueur, peuvent s’affronter sur des dizaines de cartes différentes (pré-déployée, productive et personnalisée).

Le trailer E3 2021 d’Advance Wars 1+2 : Re-Boot Camp

Advance Wars 1+2 : Re-Boot Camp sortira le 3 décembre prochain en exclusivité sur Nintendo Switch.

Le gameplay E3 2021 d’Advance Wars 1+2 : Re-Boot Camp