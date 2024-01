Dumb Money : le sort de Gabe Plotkin après le scandale boursier GameStop

L'histoire de Gabe Plotkin ne s'est pas arrêtée avec GameStop et la fermeture de Melvin Capital.

Tl;dr Gabe Plotkin, figure centrale du film Dumb Money, a survécu à l’échec de sa société Melvin Capital.

Après avoir perdu 6,8 milliards de dollars lors de l’affaire GameStop, il a lancé une nouvelle entreprise d’investissement, Tallwoods Capital LLC.

Gabe Plotkin a également investi dans l’équipe de NBA, les Charlotte Hornets, en obtenant la majorité des parts de Michael Jordan.

Sa fortune est estimée à environ 400 millions de dollars, malgré des fluctuations importantes au cours de sa carrière.

Survivre à l’échec : l’histoire de Gabe Plotkin après Melvin Capital

Gabe Plotkin (interprété par Seth Rogen au cinéma), l’un des acteurs majeurs du film Dumb Money, a connu une trajectoire complexe après l’échec de sa société, Melvin Capital. Le film raconte l’histoire incroyable de l’incident GameStop de 2021, qui a ébranlé le monde financier et causé de lourdes pertes pour plusieurs fonds d’investissement de Wall Street.

Une nouvelle aventure après la tempête

Après avoir subi des pertes d’environ 6,8 milliards de dollars lors de l’affaire GameStop, Melvin Capital a été financièrement paralysée et a finalement annoncé sa fermeture en mai 2022. Cependant, malgré cet échec, Gabe Plotkin ne s’est pas retiré du monde de l’investissement. Il a lancé une nouvelle entreprise d’investissement en 2022, Tallwoods Capital LLC, une société privée de gestion de patrimoine basée à Miami.

Un investissement audacieux dans le sport

L’investissement le plus remarquable de Gabe Plotkin, avant et après l’affaire GameStop, est son implication dans l’équipe de NBA, les Charlotte Hornets. Avant l’arrivée de Gabe Plotkin, les Hornets étaient largement connus grâce à l’implication de Michael Jordan, qui avait acheté une majorité de parts en 2010. Gabe Plotkin a pris une participation dans l’entreprise en 2019 et a décidé d’acheter la majorité des parts de Michael Jordan en juin 2023, dans une transaction évaluée à 3 milliards de dollars.

Une fortune fluctuante

Selon le site Celebrity Net Worth, la fortune de Gabe Plotkin est estimée à environ 400 millions de dollars. Cependant, la richesse de Gabe Plotkin a fluctué de manière significative au cours de sa carrière, atteignant 850 millions de dollars en 2020 avant de chuter suite à l’incident GameStop.