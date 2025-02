Dragons : une polémique éclate suite aux commentaires du réalisateur

Les récents commentaires du réalisateur de Dragons sur une projection-test de son film animé ont suscité une controverse parmi ses fans, déclenchant une vague de réactions diverses et passionnées.

Tl;dr Dean DeBlois a utilisé le film d’animation de 2010 comme « test ».

Les fans du film d’animation ont mal réagi aux commentaires de Dean DeBlois.

Le film Dragons en live-action sortira en juin 2025.

Le remake de Dragons au cinéma

Dean DeBlois, le réalisateur du célèbre film d’animation Dragons, a récemment révélé qu’il avait utilisé le film original de 2010 comme une sorte de « projection test » pour le nouveau remake en direct. Son objectif était d’identifier et de rectifier les erreurs du premier film.

Une approche qui fait débat

Selon Dean DeBlois, le premier film a été réalisé dans la précipitation. Malgré sa fierté pour le travail accompli, il reconnaît qu’il y avait des aspects à améliorer. D’où son choix de prendre le film d’animation comme une « projection test » pour le remake. Cependant, cette démarche a suscité une vive réaction chez les fans du film original.

Les fans du film original en colère

Les amateurs du film d’animation n’ont pas apprécié les commentaires de Dean DeBlois. Sur Twitter, un utilisateur a exprimé son mécontentement en disant : « C’est vraiment décevant de voir quelqu’un parler ainsi de son art, surtout quand l’œuvre en question est aussi bonne que le premier film Dragons« . D’autres ont interprété les propos de DeBlois comme une tentative de minimiser l’impact du film d’animation original pour valoriser le remake.

Dragons en live-action : cet été au cinéma

Le film Dragons en live-action, qui reprend l’univers des Vikings et des dragons du film original, sortira dans les salles de cinéma le 13 juin 2025. Mason Thames reprend le rôle de Hiccup, précédemment interprété par Jay Baruchel, tandis que Gerard Butler reprend son rôle de Stoick le Vaste, le père de Hiccup. Malgré les controverses, Dean DeBlois espère offrir une expérience qui rappelle la familiarité et la nostalgie du premier film, mais avec plus de profondeur.