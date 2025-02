Dragons en live-action : aussi fun et émouvant que le film d’animation

Un premier aperçu pour le film Dragons en prise de vues réelles.

Tl;dr Le film live-action Dragons présente sa première bande-annonce complète.

Hiccup, un jeune Viking marginal, forme une alliance inattendue avec un dragon nommé Toothless.

Dragons, fidèle à l’animation originale de DreamWorks, sortira le 13 juin 2025.

Dragons au cinéma

Préparez-vous à voyager une fois de plus dans l’univers palpitant des Vikings et des dragons. La première bande-annonce complète du film live-action Dragons, intitulé How to Train Your Dragon en anglais, a été dévoilée.

Un récit conservé, une nouvelle vision

L’aventure débute par le récit de Gerard Bulter, incarnant le chef Viking, qui raconte comment son peuple a toujours combattu les dragons, perçus comme une menace. C’est dans ce contexte que son fils, Hiccup, un paria au sein de sa propre communauté, est chargé d’éliminer une de ces créatures.

Cependant, Hiccup, loin de tuer la bête, tisse un lien avec le petit dragon noir sans dents, baptisé Toothless. Ce duo improbable se donne alors pour mission de réconcilier hommes et dragons, déclenchant une gigantesque bataille. La bande-annonce se conclut sur une scène spectaculaire, où un dragon colossal poursuit nos deux héros à travers les cieux.

Des personnages familiers, une réalisation audacieuse

La bande-annonce offre un aperçu des personnages principaux comme Chief Stoick le Vaste, interprété par Butler, et Astrid, la bien-aimée de Hiccup, jouée par Nico Parker. Elle dévoile également des moments mémorables de l’animation originale, notamment lorsque Hiccup fabrique une ailette prothétique pour réparer la queue brisée de Toothless.

Conformément à la première bande-annonce du film, publiée en novembre dernier, cette nouvelle adaptation de la série de livres de Cressida Cowell reste fidèle à la célèbre série de films d’animation de DreamWorks. Tout comme dans le film de 2010, l’histoire suit le parcours d’un jeune Viking maladroit qui, au lieu de tuer un dragon blessé, le soigne et forme avec lui un lien indéfectible.

Un casting brillant pour un film très attendu

Mason Thames, star de The Black Phone, interprète Hiccup, tandis que Nick Frost, Julian Dennison (Deadpool 2) et Ruth Codd (The Fall of the House of Usher) complètent le casting. La réalisation est assurée par Dean DeBlois, qui a également dirigé les films d’animation.

Le tant attendu film Dragons débarquera dans les salles de cinéma le 13 juin 2025.