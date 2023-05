Dragon’s Dogma 2 : un action-RPG narratif dans un vaste monde de fantasy

Capcom présente l'histoire et les personnages principaux de Dragon's Dogma 2.

Dragon’s Dogma 2 débute dans une prison souterraine, où la voix du Dragon résonne dans le brouillard des souvenirs perdus. Le Dragon ayant arraché son cœur, l’Insurgé incarné par le joueur, n’aura de repos qu’au trépas de cet ennemi redoutable au souffle enflammé, symbole vivant de la destruction du monde. Entre les domaines des humains et la nouvelle race des Léonins, ce héros devra accomplir son destin oublié et revendiquer le trône. Trois êtres mystérieux d’un autre monde, appelés Pions, pourront accompagner l’Insurgé tout au long de son voyage. Les Pions simulent une expérience de jeu coopérative en offrant des caractéristiques uniques, ainsi que des compétences et des connaissances acquises grâce à leurs expériences avec d’autres Insurgés.

Les personnages principaux de Dragon’s Dogma 2

L’Insurgé : Incarné par le joueur. Quand son coeur est pris par le dragon, il n’a d’autre choix que de suivre le chemin qui s’ouvre devant lui, jusqu’à finir par abattre la bête.

Le Dragon : Symbole de la destruction du monde. Il fend les cieux avec ses ailes massives, tandis que ses flammes calcinent tout ce qui se trouve sur son chemin. Si la plupart sont terrifiés par la bête formidable, d’autres la vénèrent comme une véritable divinité.

Les Pions : Des êtres surnaturels mystérieux, qui sont bien déterminés à servir l’Insurgé. Ces personnages uniques, qui sont à la fois définis par le joueur et contrôlés par l’IA, donneront l’impression d’être accompagné tout au long de l’aventure.

Un trailer pour Dragon’s Dogma 2

Dragon’s Dogma 2 est en cours de développement sur PS5, Xbox Series X, Xbox Series S et PC via Steam.