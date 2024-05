Dragon Quest 3 HD-2D : Le remaster arrive bientôt sur Switch, Xbox Series X/S, PS5 et PC

Depuis son annonce il y a trois ans, Square Enix est resté plutôt muet sur son prochain titre. Quelles surprises nous réservent-ils avec ce nouveau jeu ?

Tl;dr Square Enix annonce les plateformes pour le remake de Dragon Quest 3.

La technologie HD-2D promet une mise à niveau visuelle importante.

L’annonce du remake est imminente, avec des essais déjà effectués.

Mise à jour mineure sur Dragon Quest XII également partagée.

Square Enix rompt le silence sur le remake de Dragon Quest 3 HD-2D

Le très attendu remake de Dragon Quest 3 HD-2D par Square Enix se dévoile un peu plus. Annoncé il y a trois ans, le célèbre éditeur japonais a enfin révélé sur quelles plateformes sera disponible le tant attendu jeu.

Une pluie de plateformes pour ce remake

Du Nintendo Switch à la PlayStation 5, en passant par la Xbox Series X/S et le PC (via Steam), le choix sera vaste pour les fans de cette saga légendaire de RPG japonais. Et c’est grâce à l’utilisation innovante de la technologie HD-2D, initiée avec Octopath Traveller, que Square Enix offre une nouvelle vie à ses franchises les plus iconiques.

Vers un renouveau visuel

Ce remake s’annonce comme une véritable cure de jouvence pour l’opus original sorti en 1988. Selon la “bande-annonce de révélation de 2021”, le moteur HD-2D promet de donner à Dragon Quest 3 une amélioration visuelle sérieuse, près de trois décennies après la sortie du jeu original.

Une sortie imminente ?

Le communiqué de Square Enix suggère que le lancement du remake est proche. Yuji Horii, le créateur de la série, a confirmé en effet qu’il était en train de tester le jeu. Avec le Summer Game Fest qui approche à grands pas, davantage d’informations pourraient être dévoilées très prochainement.

À noter également qu’en marge de cette annonce, Square Enix a fourni une mise à jour mineure sur le prochain épisode principal, Dragon Quest XII : The Flames of Fate. Si aucune date de sortie n’a été avancée, Horii a tenu à réaffirmer son engagement à honorer l’héritage de Akira Toriyama et Koichi Sugiyama, figures emblématiques de la série Dragon Quest.