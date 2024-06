Dragon Age: Dreadwolf est renommé en Dragon Age: The Veilguard

BioWare modifie le nom de Dragon Age 4 pour la troisième fois.

Tl;dr Dragon Age: The Veilguard sera présenté le 11 juin 2024.

De Dragon Age 4 à Dragon Age: Dreadwolf, BioWare a finalement opté pour Dragon Age: The Veilguard.

Dragon Age: The Veilguard introduira sept compagnons uniques et proposera un gameplay stratégique.

Les compagnons de Dragon Age: The Veilguard sont décrits comme le cœur de cette nouvelle expérience.

Un nouvel opus de Dragon Age à l’horizon

Les fans de la franchise Dragon Age sont en ébullition alors que BioWare a annoncé la première véritable présentation de son dernier titre le 11 juin 2024. Le jeu, précédemment dévoilé sous le nom de Dragon Age: Dreadwolf en 2022, s’est vu attribuer un nouveau nom, Dragon Age: The Veilguard.

Exciting news, #DragonAge fans! Join us on June 11 for the first official gameplay reveal.

https://t.co/Vd8DZTaoc8 pic.twitter.com/5TObvWCzb2 — BioWare (@bioware) June 6, 2024

Un aperçu tant attendu pour Dragon Age: The Veilguard

BioWare a annoncé que la première présentation de gameplay, couvrant plus de 15 minutes des premiers moments de Dragon Age: The Veilguard, aura lieu sur la chaîne YouTube de la franchise Dragon Age. Ce rendez-vous tant attendu par les adeptes de la franchise ne devrait pas surprendre, étant donné que le studio avait déjà laissé entendre lors des célébrations du Dragon Age Day en décembre 2023, que le nouveau titre serait pleinement dévoilé au cours de l’été.

Dragon Age: The Veilguard, un titre prometteur

Dans une interview accordée à IGN, Bioware a confirmé que Dragon Age: The Veilguard comprendrait sept membres d’équipe et associerait un combat “amusant et fluide” à un gameplay stratégique grâce aux pouvoirs uniques de chaque compagnon. Malgré le changement de nom de Dragon Age: Dreadwolf, Gary McKay, directeur général de Bioware, a tenu à rassurer les fans : Solas, un personnage central de la franchise, reste “très présent dans l’histoire“, tout comme le fameux Dread Wolf.

Une expérience centrée sur les compagnons

Chacun des sept compagnons de Dragon Age: The Veilguard promet une histoire profonde et captivante, où les décisions des joueurs auront un impact sur leurs relations et leur destin. Ces compagnons sont décrits comme “le cœur de cette nouvelle expérience“. Dragon Age: The Veilguard verra cette équipe unie par le héros unique du joueur pour affronter une “menace terrifiante” encore tenue secrète.