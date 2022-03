Dragalia Lost : la collaboration entre Nintendo et Cygames touche à sa fin

Nintendo et Cygames annoncent la fermeture prochaine de Dragalia Lost sur iOS et Android.

La campagne principale de Dragalia Lost se terminera en juillet prochain avec la deuxième partie du chapitre 26. Une fois l’histoire terminée, le service du jeu lui-même prendra fin à une date ultérieure. Après l’ajout de la dernière série de nouveaux aventuriers, le A-RPG mobile ne recevra plus aucune mise à jour de contenu autre que celles de la campagne principale et de certaines quêtes. Les événements d’invocation pour les aventuriers et les dragons existants, ainsi que les reprises d’événements, continueront à être disponibles jusqu’à l’arrêt des serveurs : “L’équipe tient à remercier chacun de nos joueurs, passés et présents, pour leur amour et leur soutien depuis le lancement. Nous espérons sincèrement que vous avez apprécié votre expérience du jeu depuis le moment où vous avez commencé à y jouer, et nous nous efforcerons de faire en sorte que vous continuiez à le faire aussi longtemps que le temps le permettra.”

We'd like to share information about the future of Dragalia Lost. After the main campaign has ended, service for the game itself will end at a later date. Please see the message linked below for more details, and thank you for playing #DragaliaLost.https://t.co/6fZpHIP7Im — Dragalia Lost (@DragaliaLostApp) March 22, 2022

Disponible au Japon, aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Irlande, en Australie, en Nouvelle-Zélande, à Hong Kong, à Taïwan, à Macao et à Singapour, Dragalia Lost avait seulement généré 106 millions de dollars, dont 60 millions de dollars au Japon et 23 millions de dollars aux États-Unis, un an après sa sortie sur iOS et Android. Des revenus jugés beaucoup trop faibles en comparaison avec ceux de Fire Emblem Heroes, notamment parce que la collaboration entre Nintendo et Cygames n’a jamais eu droit à une sortie mondiale.

Dragalia Lost en vidéo