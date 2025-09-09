D’où vient ce visage familier d’Anthony, la révélation de « Task » sur HBO ?

Anthony, l’un des visages marquants de l’émission Task diffusée sur HBO, intrigue par son apparence familière. Nombreux sont les téléspectateurs à se demander où ils ont déjà aperçu cet acteur, dont le parcours ne leur est pas inconnu.

Un nouveau défi pour Fabien Frankel

Pour ceux qui connaissent Fabien Frankel en tant que Ser Criston Cole, le chevalier tourmenté de la série à succès « House of the Dragon », le voir endosser le rôle d’Anthony Grasso dans la nouvelle production HBO, « Task », pourrait bien changer la donne. Il faut dire que son précédent personnage avait attisé des réactions extrêmes : Frankel lui-même confiait récemment à Esquire ne recevoir sur les réseaux que des messages comme « Je déteste Criston Cole. Ce type est un meurtrier, j’espère qu’il va mourir. » Preuve, s’il en fallait, de l’intensité de son interprétation et du talent qu’il met à nuancer des figures complexes.

L’équipe de choc de « Task »

Dans cette nouvelle série policière, on retrouve donc l’agent du FBI Tom Brandis — incarné par Mark Ruffalo — épaulé d’Anthony Grasso (Frankel), tous deux lancés aux trousses d’un groupe d’intrus dirigé par Robbie (Tom Pelphrey). D’emblée, Anthony s’impose comme une pièce maîtresse : là où ses collègues affichent leurs failles – entre la droiture presque excessive d’Aleah (Thuso Mbedu) et l’instabilité de Lizzie (Alison Oliver) – il semble garder la tête froide et faire preuve d’une détermination discrète, mais efficace.

D’un rôle honni à un visage attachant ?

Il n’a suffi que de quelques minutes pour sentir qu’Anthony possède ce petit quelque chose qui pourrait bien inverser la tendance pour Frankel auprès du public. L’acteur, enthousiaste à l’idée d’explorer les racines et le parler si typiques de Philadelphie (« I play a young detective with the most Philly slang out of everyone… I’m right in the thick of all the Philly references. »), s’est visiblement imprégné de son nouvel environnement. Changement notable également : Anthony respire un humour et une légèreté absents chez le très sombre Ser Criston Cole.

Lancement prometteur pour HBO Max

Les amateurs du genre auront l’occasion de se faire leur propre opinion dès à présent : le premier épisode de « Task » est disponible sur HBO Max, avec une diffusion chaque dimanche à 21h (heure américaine). Reste à voir si cette série saura trouver sa place parmi les autres mini-séries phares de la chaîne. Une chose est sûre : on attend déjà avec curiosité l’évolution d’Anthony Grasso au sein de cette équipe atypique.