Donkey Kong : un film d’animation serait en préparation chez Illumination Entertainment

Le début d’un "Nintendo Cinematic Universe" au cinéma ?

Le prochain projet du studio Illumination Entertainment après Super Mario en 2022 pourrait s’articuler autour de Donkey Kong d’après plusieurs sources de Giant Freakin Robot, un spécialiste du cinéma qui arrive souvent à mettre la main sur des informations exclusives. Déjà en production et toujours supervisé par Nintendo ainsi que Shigeru Miyamoto, le comédien canadien Seth Rogen (The Fabelmans, The Lion King, Saucisse Party) sera une fois de plus l’interprète du célèbre mangeur de bananes et illustre descendant du Donkey Kong qui a enlevé Pauline, la petite amie de Mario avant l’arrivée de la princesse Peach.

Another source (not ours) has pointed to a potential Donkey Kong solo movie with Seth Rogen.https://t.co/N8NbfPDiUj — Andy Robinson (@AndyPlaytonic) November 3, 2021

Retour au premier plan pour Donkey Kong chez Nintendo

Les fans de la licence savent qu’il y a beaucoup de personnages qui pourraient apparaître dans ce nouveau film d’animation. Des noms comme Diddy Kong, Chunky Kong, Candy Kong, Funky Kong et Dixie Kong sont tous des suspects probables. Il semble d’ailleurs probable que Fred Armisen se retrouve dans la peau de Cranky Kong. Enfin, Zippo, un insider de Nintendo historiquement fiable, a affirmé en mai dernier que la franchise Donkey Kong serait le prochain objectif de l’éditeur japonais : “Donkey et compagnie n’auront pas seulement droit à un nouveau jeu, ils auront droit à un film animation… à l’extension d’un grand parc à thème, à des produits dérivés, etc… Ce nouveau jeu n’est pas un simple événement isolé, DK est à nouveau pris au sérieux par Big N, et cela devrait être une bonne nouvelle pour les fans du monde entier.“