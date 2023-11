Dolls Nest : un univers post-apocalyptique avec des mechas japonais

NITRO PLUS et NITRO ARTS dévoilent Dolls Nest.

Les premières informations concernant l’histoire, les personnages et le gameplay de Dolls Nest seront bientôt dévoilées par les équipes de NITRO PLUS qui ont travaillé sur Tokyo Necro, Minikui Mojika no Ko, Smile of the Arsnotoria ainsi que Chaos;Head en collaboration avec MAGES (anciennement 5pb.) et Kantai Collection en collaboration avec DMM Games, un studio japonais spécialisé dans les jeux en ligne.

Un teaser pour Dolls Nest

Takaki Kosaka, PDG de NITRO PLUS, a déclaré :

Dolls Nest est le premier jeu de notre société réalisé en interne depuis de nombreuses années. L’équipe graphique Nitroplusarts, rebaptisée NITRO ARTS, est chargée de la planification et des graphismes, tandis que NITRO PLUS se consacre entièrement au développement de cette nouvelle licence.

Dolls Nest sortira sur PC via Steam à une date de sortie inconnue.