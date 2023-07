Disney Speedstorm va abandonner l’accès anticipé pour se lancer en free-to-play

Gameloft prépare la sortie en free-to-play de Disney Speedstorm.

Les joueurs plongent dans les univers Disney et Pixar avec Disney Speedstorm, une expérience de course d’arcade par les créateurs de la licence Asphalt mettant en scène des personnages comme Mulan, Mickey Mouse, Sulli, Baloo, le capitaine Jack Sparrow, la Bête dans des circuits qui reprennent les décors des pontons de Port du Kraken de Pirates des Caraïbes, la nature sauvage des Ruines du Livre de la Jungle ou encore le Niveau Terreur de Monstres et Compagnie. Chaque personnage possède des capacités spécifiques qui devront être maîtrisées pour remporter les courses. Il est d’ailleurs possible d’améliorer les statistiques de chaque pilote, plus ils accumulent d’objets et d’expérience.

First rule when you use a Skill: check your aim! pic.twitter.com/o7XXVLj9gP — Disney Speedstorm (@SpeedstormGame) June 22, 2023

Alexandru Adam, vice-président et directeur de Gameloft Barcelone, a déclaré :

Nous sommes extrêmement fiers de ce que Disney Speedstorm est devenu. Avec les ajouts et les améliorations apportés pendant l’accès anticipé, nous sommes ravis de passer au free-to-play, ce qui nous permet d’offrir une véritable expérience compétitive et coopérative aux joueurs.

Un trailer pour Disney Speedstorm

Jouable en solo ou en multijoueur (en local ou en ligne), Disney Speedstorm sortira le 28 septembre prochain sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo et PC via Steam et l’Epic Games Store.

Jusqu’à son lancement, le Founder’s Pack de Disney Speedstorm reste disponible à l’achat, à partir de 29,99 euros, et offrira aux joueurs du contenu exclusif, y compris de multiples combinaisons de course et des livrées de kart à durée limitée. Toutes les plateformes bénéficient d’ailleurs d’une remise spéciale allant de 20 à 30%.