Disney crée un groupe dédié à l’IA et à la XR pour une utilisation et une adoption à l’échelle de l’entreprise

Disney et la nouvelle ère technologique

Connue pour ses contes de fées et ses personnages emblématiques, la multinationale américaine Disney s’apprête à naviguer dans des eaux nouvelles et prometteuses. Reuters a récemment dévoilé la création par Disney d’une unité dédiée aux technologies émergentes, un pas de plus dans sa stratégie d’intelligence artificielle et de réalité étendue.

Un nouveau département sous le signe de l’innovation

Baptisé Office of Technology Enablement, ce nouveau groupe aura pour mission de coordonner l’exploration, l’adoption et l’utilisation de l’intelligence artificielle, de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle au sein de l’entreprise. À la tête de ce projet ambitieux, on trouve Jamie Voris, ancien directeur technique de la division Studios Technology de Disney. Avant de rejoindre Disney en 2010, Voris a occupé le poste de directeur technique de la National Football League. Plus récemment, il a dirigé le développement de l’application Apple Vision Pro de l’entreprise.

Une nouvelle ère pour Disney

Alan Bergman, co-président de Disney Entertainment, explique dans un courriel partagé avec Engadget : « Le rythme et l’ampleur des avancées en IA et XR sont profondes et continueront d’impacter les expériences des consommateurs, les entreprises créatives et notre entreprise pour des années à venir. Il est donc crucial que Disney explore ces opportunités excitantes et navigue entre les risques. »

Un porte-parole de Disney a précisé à Engadget que l’Office of Technology Enablement ne se substituera pas aux projets existants en matière d’IA et de XR au sein de l’entreprise. Il s’agira plutôt de soutenir les autres équipes de Disney, dont beaucoup travaillent déjà sur des produits impliquant ces technologies, pour s’assurer que leur travail s’inscrit dans les objectifs stratégiques plus larges de l’entreprise.

Un pas de plus dans l’innovation

Disney a su se montrer particulièrement habile pour naviguer dans les vagues du changement technologique au cours des deux dernières décennies. Par exemple, l’utilisation du moteur Unreal en conjonction avec un plateau numérique connu sous le nom de The Volume a permis d’optimiser la production d’émissions lourdes en VFX comme The Mandalorian. Avec l’IA et la réalité étendue promettant des changements majeurs dans la façon dont les humains travaillent et jouent, il est logique d’ajouter une supervision supplémentaire à l’utilisation de ces technologies au sein de l’entreprise.