Disney Plus dévoile 4 chaînes en direct pour le plaisir des fans de Star Wars et Marvel

Disney Plus poursuit son enchantement en continu avec de nouvelles chaînes en direct. Quels sont les derniers ajouts qui vont captiver votre attention ?

Tl;dr Disney Plus prévoit de lancer quatre nouvelles chaînes en direct pour dynamiser l’engagement des abonnés.

Les nouvelles chaînes incluront Real Life, Hallowstream, Throwbacks et Hits and Heroes.

Les chaînes seront disponibles exclusivement pour les abonnés Premium sur le plan sans publicité.

Disney Plus offre actuellement un plan de base avec publicité à un prix réduit pour les trois premiers mois.

Disney Plus innove avec de nouvelles chaînes en direct

Préparez-vous pour une révolution du streaming : Disney Plus s’apprête à lancer quatre nouvelles chaînes en direct. Selon Bloomberg, ces chaînes « toujours à l’antenne » devraient dynamiser l’engagement des abonnés et contribuer à réduire le taux de désabonnement.

Nouveaux contenus pour séduire les abonnés

Les nouvelles chaînes, nommées Real Life, Hallowstream, Throwbacks et Hits and Heroes, offriront une variété de contenus pour satisfaire tous les goûts. Hits and Heroes, en particulier, proposera une sélection diversifiée de films et séries palpitants issus de la riche bibliothèque de Disney, y compris des contenus issus des franchises Star Wars et Marvel tant appréciées.

Exclusivement destinées aux abonnés Premium du plan sans publicité, ces chaînes renouvelleront leur contenu chaque mois. Cette initiative fait suite à l’expansion récente de Disney dans le domaine du streaming en continu, avec le lancement de chaînes dédiées à ABC News et Disney Junior.

Une nouvelle expérience de visionnage

Alisa Bowe, présidente de Disney Plus, compare les nouvelles chaînes à des playlists : « Les playlists sont le dernier exemple de la façon dont nous offrons la meilleure valeur et expérience à nos abonnés à chaque fois qu’ils ouvrent Disney Plus. Qu’il s’agisse de nouvelles, de contenus pour enfants, de genres populaires, de séries à succès ou de films à succès, il y aura quelque chose pour tout le monde dans une expérience de visionnage décontractée basée sur la saisonnalité et l’intérêt. »

Cette annonce tombe à point nommé, car Disney Plus propose actuellement une offre limitée dans le temps. Vous pouvez obtenir le plan de base avec publicité de Disney Plus pour seulement 1,99 $ par mois pendant les trois premiers mois (offre valable jusqu’au 27 septembre). Si vous appréciez le service de streaming et souhaitez accéder aux chaînes en direct dans les prochains mois, vous devrez souscrire à l’abonnement Premium.

Des contenus pour tous les goûts

Chacune des nouvelles chaînes Disney Plus offrira différents types de contenus. Real Life proposera des documentaires et des biographies, Hallowstream se concentrera sur une sélection de contenus effrayants et saisonniers, Throwbacks offrira une expérience nostalgique avec des classiques Disney, et Hits and Heroes se concentrera sur des divertissements bourrés d’action, comme les populaires titres Star Wars et Marvel.

Ces chaînes permettront aux abonnés de s’immerger à tout moment dans des programmes qui correspondent à leurs centres d’intérêt. Que vous ayez envie de vous plonger dans une galaxie lointaine ou de vous lancer dans une action de super-héros, Disney Plus a ce qu’il vous faut.