Que pense vraiment George Lucas à propos du Star Wars de Disney ?

Malgré le succès des films et séries Star Wars de Disney, George Lucas exprime des réserves sur certaines de leurs décisions créatives.

Après avoir façonné l’univers de Star Wars pendant près de quatre décennies, George Lucas a cédé les rênes de la franchise à Disney en 2012 pour une somme de 4,05 milliards de dollars en numéraire et en actions. Depuis lors, ses réactions face aux divers films et séries télévisées produits par la firme aux grandes oreilles ont été pour le moins nuancées.

Le premier film de Disney, Star Wars, épisode VII: Le Réveil de la Force, a peut-être reçu un accueil très positif à sa sortie, mais George Lucas ne partageait pas cet enthousiasme. Sa principale critique concernait le manque d’originalité du film, qui selon lui, n’a pas su ajouter de nouveaux éléments ni repousser les limites de la technologie cinématographique.

et

Paradoxalement, George Lucas a eu des mots élogieux pour Star Wars, épisode VIII: Les Derniers Jedi, film le plus clivant de la saga. Il l’a qualifié de “magnifiquement réalisé”, appréciant l’aspect visuel du film, un aspect cher à sa propre réalisation. De même, il s’est montré très positif à l’égard de Rogue One: A Star Wars Story.

Enfin, il convient de mentionner que George Lucas a particulièrement apprécié la série Obi-Wan Kenobi. Selon un cadre créatif de Lucasfilm, cette série est “l’une de ses choses préférées issues de l’univers cinématographique Star Wars”, soulignant l’hommage rendu aux préquelles.

On en pense quoi ?

Il est fascinant de constater que le créateur de l’univers Star Wars lui-même a des opinions aussi variées sur les différentes œuvres produites par Disney. Cela prouve que l’univers Star Wars peut être interprété et apprécié de multiples façons, et qu’il n’y a pas une seule “bonne” façon de le faire. C’est finalement le reflet de la richesse et de la profondeur de cet univers qui continue à captiver le public.