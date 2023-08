Disney+ augmente ses tarifs et se prépare à la bataille contre le partage de compte. L'offre avec publicité sera par ailleurs disponible en Europe au mois de novembre.

En mai dernier, le PDG de Disney, Bob Iger, annonçait que le service de streaming du géant allait augmenter ses tarifs plus tard dans l’année. Aujourd’hui, en août, nous savons quand cette augmentation va avoir lieu. Durant la présentation des résultats trimestriels de Disney, Bob Iger a révélé que l’offre premium sans publicité de Disney+ allait passer à 13,99 $ à partir du 12 octobre.

Disney+ augmente ses tarifs et se prépare à la bataille contre le partage de compte

Il s’agit de la deuxième augmentation de 3 $ ces douze derniers mois. Le tarif actuel de l’abonnement à 10,99 $ avait été défini en décembre. Par ailleurs, l’offre sans publicité de Hulu voit, elle aussi, son prix augmenter de 3 dollars, passant à 17,99 $ par mois pour un abonnement indépendant.

L’offre avec publicité sera par ailleurs disponible en Europe au mois de novembre

C’est une augmentation importante, vous en conviendrez, mais Disney propose une option assez intéressante pour celles et ceux qui voudraient coupler les deux services. Un nouvel abonnement Premium Duo, qui regroupe les offres sans publicité de Disney+ et Hulu, sera disponible au tarif préférentiel de 19,99 $ par mois. Disney a aussi annoncé que, à compter du mois de novembre, l’offre financée par la publicité à 8 $ par mois lancée l’année dernière aux États-Unis sera disponible en Europe et au Canada.

Bob Iger a par ailleurs averti que Disney allait bientôt prendre des mesures contre le partage de comptes, déclarant que l’entreprise “explorait activement des méthodes pour s’occuper du partage de compte et les meilleures options permettant aux abonnés payants de partager leur compte avec des amis et la famille.” Le géant américain devrait commencer à implémenter ces nouvelles directives dans le courant de l’année 2024.