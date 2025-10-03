Disney+ annonce une série télé adaptée de comics inattendue, sans lien avec l’univers Marvel

Disney+ annonce la mise en production d’une nouvelle série télévisée inspirée d’une bande dessinée. Contrairement aux attentes, ce projet ne sera pas lié à l’univers Marvel, élargissant ainsi l’offre de contenus adaptés des comics sur la plateforme.

Tl;dr Disney+ adapte Afterlife with Archie , loin de Marvel.

, loin de Marvel. L’équipe de Riverdale et Warner Bros. à la production.

Le contenu sombre trouve désormais sa place sur Disney+.

Un virage inattendu pour Disney+

Chose peu commune, la plateforme Disney+ s’apprête à accueillir une nouvelle adaptation de comics qui n’a, cette fois, aucun lien avec l’univers Marvel. Selon les révélations récentes de Deadline, l’adaptation en série de Afterlife with Archie va prochainement voir le jour, orchestrée par les créateurs derrière les succès Riverdale et The Chilling Adventures of Sabrina. Ce projet d’une heure par épisode s’annonce surprenant non seulement par son orientation horrifique mais aussi parce qu’il est coproduit par nul autre que Warner Bros. Television, une alliance plutôt atypique dans l’écosystème actuel des plateformes.

De Riverdale aux terres du macabre

Remontons un instant à la genèse du phénomène : paru en 2013, le comics Afterlife with Archie, imaginé par Roberto Aguirre-Sacasa et illustré par Francesco Francavilla, avait totalement chamboulé l’image d’Archie. On y découvrait la paisible ville de Riverdale soudainement plongée dans un univers apocalyptique où zombies, vampires et autres créatures surnaturelles proliféraient. En seulement dix numéros publiés sur trois ans, cette incursion sanglante avait insufflé une énergie nouvelle à la marque Archie, ouvrant la voie à des adaptations comme Riverdale sur The CW ou encore à la série dérivée centrée sur Sabrina.

L’audace éditoriale de Disney+

Que vient donc faire ce projet au catalogue de Disney+, traditionnellement associé à des contenus familiaux ? C’est là que l’évolution stratégique des géants du streaming entre en jeu. Du côté de Warner Bros., la tendance actuelle consiste à externaliser certaines licences vers d’autres diffuseurs – on pense notamment à Batman: Caped Crusader, hébergé chez Prime Video. Parallèlement, Disney fait évoluer ses lignes éditoriales : désormais, l’application Disney+ fusionne avec Hulu pour étoffer sa sélection et proposer aussi bien des dessins animés tout public que des séries comme Daredevil: Born Again, plus sombres et violentes. Le récent succès de titres tels que Marvel Zombies, ouvertement gore, prouve que le public sait suivre ces virages éditoriaux inattendus.

Voici donc une brève synthèse des raisons pour lesquelles une série centrée sur « zombies dévorant les vivants » pourrait désormais trouver refuge sous la bannière Disney+. Plusieurs éléments rendent cette évolution crédible :

Mondialisation des catalogues

Diversification des audiences visées

Nouvelles stratégies industrielles post-fusion et post-pandémie

Paysage transformé pour les adaptations comics

Si certains imaginaient voir ce projet chez HBO Max ou Netflix, il faudra s’habituer : l’arrivée de contenus plus matures chez Disney+ n’a rien d’un canular printanier. Bien au contraire, elle traduit une mutation profonde du secteur, où chaque plateforme tente désormais d’étendre son empreinte au-delà de ses propres frontières historiques.