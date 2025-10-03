Netflix prépare une nouvelle série Peaky Blinders et a déjà tranché sur un point crucial

La célèbre saga britannique Peaky Blinders s’apprête à revenir sur les écrans avec une nouvelle série originale, produite par Netflix. Un premier choix décisif concernant la direction de ce projet a d’ores et déjà été arrêté.

Tl;dr Deux suites annoncées après le film « Peaky Blinders ».

Steven Knight reste à l’écriture des nouveaux épisodes.

L’intrigue se déroule dans le Birmingham de la reconstruction, 1953.

Un avenir chargé pour l’univers « Peaky Blinders »

La rumeur persistait depuis des mois, laissant les fans de « Peaky Blinders » dans l’expectative. La conclusion de la saison 6, dramatique et teintée d’une intensité rare, semblait marquer un point final au parcours tumultueux de Tommy Shelby, incarné par Cillian Murphy. Mais la fascination autour de cette famille mafieuse semblait difficile à éteindre. Aujourd’hui, une annonce conjointe de Netflix et la BBC vient bouleverser toutes les prédictions : l’histoire va se poursuivre avec non pas une, mais deux nouvelles séries dérivées.

Des suites attendues après le long-métrage final

Alors que le film événement est censé clôturer les aventures du clan Shelby sur grand écran — promettant une sortie en salles qui fait déjà frémir les amateurs —, on sait désormais que l’univers imaginé par Steven Knight ne s’arrêtera pas là. Le créateur originel reprendra la plume pour ces deux séries inédites, chacune composée de six épisodes d’une heure. Un choix qui rassure : la narration évite le piège du préquel réchauffé façon « Young Sheldon ». Il s’agira bien de suites prenant place après les événements du film.

Birmingham au cœur d’une nouvelle lutte de pouvoir

Le synopsis dévoilé par Netflix donne le ton : nous sommes en 1953, alors que Birmingham, encore meurtrie par les bombardements de la Seconde Guerre mondiale, cherche à se réinventer. L’effervescence autour de la reconstruction industrielle offre un contexte inédit aux affrontements pour le contrôle de la ville. Au centre des ambitions et des dangers extrêmes : la famille Shelby, plus déterminée que jamais à imposer sa marque dans ce « Birmingham’s massive reconstruction project becomes a brutal contest of mythical dimensions. »

Ce que l’on sait déjà sur ces futures séries

Pour ceux qui souhaitent rapidement s’y retrouver, voici ce qu’il faut retenir :

Deux séries dérivées , avec une même structure : six épisodes d’environ une heure.

, avec une même structure : six épisodes d’environ une heure. Steven Knight , figure tutélaire du projet, assure la cohérence scénaristique.

, figure tutélaire du projet, assure la cohérence scénaristique. Aucune volonté affichée de revenir sur le passé : place à un nouveau départ, dans une ville où tout reste à conquérir.

Difficile d’imaginer meilleure perspective pour prolonger la légende des Shelby. Reste à savoir si ces nouveaux chapitres sauront rivaliser avec l’aura culte acquise par la série mère.